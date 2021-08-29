«Ночной охотник»: военный рассказал о боевых возможностях ударного вертолета Ми-28Н

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в Севастополе представлен современный ударный вертолет Ми-28Н, который носит гордое название «Ночной охотник». Летчик-оператор Денис Лайтер рассказал ФАН более подробно о технических характеристиках вертолета.

Сегодня последний день форума «Армия-2021». Военнослужащие Черноморского флота показали в севастопольском парке «Патриот» возможности боевых машин на труднопроходимых участках, а экипажи Т-72Б3 исполнили «танковый вальс». Кроме того, морские пехотинцы продемонстрировали зрителям технику рукопашного боя, также гости форума увидели работу спецназа под прикрытием боевых вертолетов.

На «Армии-2021» можно было больше узнать о современном вооружении России, какие боевые машины себя зарекомендовали лучше всего. Летчик-оператор Денис Лайтер рассказал корреспонденту ФАН, почему вертолет Ми-28Н имеет название «Ночной охотник».

По его словам, вертолет оборудован для полетов с очками ночного видения и может выполнять фигуры высшего пилотажа. Также он добавил, что летчики уважают Ми-28Н за его характеристики и надежность.

Всего в рамках мероприятия в Севастополе было представлено более 50 единиц разного вида вооружения, в том числе танки, бронетранспортеры, гаубицы, бронеавтомобили, реактивные системы залпового огня, вертолеты, самолеты и даже корабли, расположенные в бухте города-героя.

Закрытие Международного военно-технического форума «Армия-2021» должно пройти при участии боевой авиации Российской Федерации.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Севастополе показали возможности современной военной техники на форуме «Армия-2021». Известно, что в Южном военном округе мероприятие проходило сразу на 26 площадках в 15 субъектах РФ, а также в Армении, Абхазии и Южной Осетии.