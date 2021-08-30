Украинца привели в восторг изменения, произошедшие в Крыму при России

Граждане Украины продолжают посещать Крым, несмотря на закрытые границы. Кто-то приезжает на полуостров к родственникам, кто-то ― живет на две страны, имея свой бизнес и не желая его продавать.

Корреспондент ФАН пообщался с жителем Харькова Игорем, у которого в Крыму живет бабушка. Он хоть и нечасто, но приезжает к ней в гости в Крым. Собеседник поделился, что, когда родственница рассказывала ему об изменениях на полуострове, он верил смутно, ведь местные СМИ подают совершенно другую информацию.

«Если вы были в Крыму во времена Украины, вы меня хорошо поймете. Я был тут в 2011 и в 2012 годах, сейчас приехал спустя почти десять лет. Да я просто обалдел от увиденных изменений, которые тут произошли. Да вы посмотрите, сколько здесь всего сделано. Крым превращается в нормальный развивающийся живой регион, а не просто в туристический райончик, существующий лишь за счет отдыхающих четыре месяца в году. Инвесторы сюда едут, строят заводы, винодельни, устриц выращивают. Круто же! Да и столько всего построили, я просто в шоке, как все поменялось, и в лучшую сторону. По дорогам приятно ездить, улучшилась инфраструктура, видно, что сюда власти вкладываются капитально», ― поделился Евгений.

Бабушка харьковчанина живет в Феодосии большую часть жизни, переехала сюда по рекомендации врачей из-за состояния здоровья еще в 80-х годах. Как говорит Игорь, пенсия у его родственницы увеличилась, да и проблем с соцобеспечением стало меньше.

«Конечно, хочется, чтобы и у наших стариков на Украине жизнь нормальная была, многие из них живут на крохи, мне их очень жаль. Да и позаботиться о них некому. Власти только и могут разные заявления на весь мир делать, а чтобы людям помочь — нет уж, простите», ― говорит харьковчанин.

По словам мужчины, он уже несколько лет думает о том, чтобы переехать в Россию. Причем необязательно в Крым: возможно, это будет Краснодар или Ростов-на-Дону.

Ранее ФАН рассказывал, что Крым потерял конкурентоспособность в эфиромасличной отрасли будучи в составе Украины. Поэтому сейчас на полуострове занимаются восстановлением потерянных возможностей и мощностей.