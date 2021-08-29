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Военный рассказал об особенностях гаубицы 2С19-М2, представленной на «Армии-2021»
Общество
Военный рассказал об особенностях гаубицы 2С19-М2, представленной на «Армии-2021»
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

В Крыму и Севастополе проходит уже седьмой Международный военно-технический форум «Армия-2021». На мероприятии представлена различная боевая техника, в том числе танки, самоходные гаубицы, вертолеты, самолеты и другие виды вооружения. Для зрителей подготовлена интересная программа в виде реконструкции боевых действий разных войн и демонстрации современной военной техники РФ.

Командир орудия самоходной гаубицы 2С19-М2 Александр Бургонов в разговоре с корреспондентом ФАН отметил, что она ему нравится простотой в использовании и надежностью.

«База у нее от танка Т-72 — она тоже проста в обслуживании. Даже неопытный механик-водитель после пятиминутного инструктажа может сесть, во всем разобраться и поехать. Экипаж самоходной артиллерийской установки включает пять человек: механик-водитель, командир орудия, наводчик и два заряжающих», — сказал военный.

Ранее ФАН сообщал, что в Севастополе показали возможности современной военной техники на форуме «Армия-2021». Это реактивные системы залпового огня «Град», противотанковые комплексы «Хризантема», зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф».

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севастополь военная техника армия-2021
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