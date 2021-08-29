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Полицейские помогли доставить мужчину с сердечным приступом в больницу Керчи
Общество
Полицейские помогли доставить мужчину с сердечным приступом в больницу Керчи
78.mvd.ru  /  пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Симферополь, 29 августа. Пожилому мужчине, которому стало плохо, полицейские помогли попасть в госпиталь.

Житель Краснодарского края выразил благодарность полицейским в Крыму. Правоохранители помогли доставить его родственника в больницу Керчи, сообщили в пресс-службе МВД.

Когда южанин выезжал из Керчи, его отец стал чувствовать себя плохо. Все симптомы указывали на то, что у него сердечный приступ. Мужчина увидел экипаж ГИБДД и подошел к стражам правопорядка за помощью. Они помогли отвезти пострадавшего в медицинское учреждение.

Еще одну девушку в Петербурге, которая чуть не утонула, спасли правоохранители. Сотрудники транспортной полиции увидели упавшую в Фонтанку с Пантелеймоновского моста местную жительницу. Они помогли ей выбраться и вызвали скорую помощь, сообщал сайт 360tv.ru.

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