Полицейские помогли доставить мужчину с сердечным приступом в больницу Керчи

Симферополь, 29 августа. Пожилому мужчине, которому стало плохо, полицейские помогли попасть в госпиталь.

Житель Краснодарского края выразил благодарность полицейским в Крыму. Правоохранители помогли доставить его родственника в больницу Керчи, сообщили в пресс-службе МВД.

Когда южанин выезжал из Керчи, его отец стал чувствовать себя плохо. Все симптомы указывали на то, что у него сердечный приступ. Мужчина увидел экипаж ГИБДД и подошел к стражам правопорядка за помощью. Они помогли отвезти пострадавшего в медицинское учреждение.

Еще одну девушку в Петербурге, которая чуть не утонула, спасли правоохранители. Сотрудники транспортной полиции увидели упавшую в Фонтанку с Пантелеймоновского моста местную жительницу. Они помогли ей выбраться и вызвали скорую помощь, сообщал сайт 360tv.ru.