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Политики и бизнесмены Греции приехали в Крым для сотрудничества с местными властями

Общество
Политики и бизнесмены Греции приехали в Крым для сотрудничества с местными властями
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

В Севастополе крымские греки отметили национальный праздник Панаир (Успение Пресвятой Богородицы). Праздничный концерт состоялся на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический». Сюда приехали и представители бизнес-сообщества Греции, передает корреспондент ФАН.

Ведущим концерта стал заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис. С вокальными номерами выступили заслуженная артистка России Ксения Георгиади и известная эстрадная исполнительница Мила Романиди. Главным гостем танцевальной программы стал образцовый ансамбль «Дружба народов», признанный лучшим на юге России.

Политики и бизнесмены Греции приехали в Крым для сотрудничества с местными властями
Федеральное агентство новостей  / Александр Лисиченко

Праздничный концерт в Херсонесе стал лишь частью программы Дней греческой культуры в Севастополе. В город-герой, помимо артистов, прибыли политики и бизнесмены из Греции. Их задача ― наладить контакт с местными властями и найти способы сотрудничества в условиях санкций.

«Делегации из Греции встретились с правительством Севастополя и, несмотря на сложную политическую обстановку, смогли договориться о взаимном сотрудничестве в различных сферах. Очень приятно, что греческая сторона охотно идет на контакт и во многих случаях инициатива исходит именно от нее.  Мы, в свою очередь, стараемся сделать все, чтобы российский и греческий народы вновь стали одним целым», ― отметил председатель Севастопольского греческого культурно-просветительного общества «Херсонес» Христофор Ефимов.

Политики и бизнесмены Греции приехали в Крым для сотрудничества с местными властями
Федеральное агентство новостей  / Александр Лисиченко

В рамках Дней греческой культуры состоялась также премьера фильма «Главный грек Российской империи», повествующего об Иоаннисе Каподистрия ― министре иностранных дел Российской империи при Александре I, а позже — первом правителе независимой Греции. Уже через несколько дней кинолента отправится в Кишенев, затем в Тирасполь.

«Это удивительная картина в жанре докудрама ― это когда документальные факты сочетаются с игровыми сценами, в которых участвуют профессиональные артисты. Я счастлив, что мне удалось прикоснуться к этому творению и внести свою лепту, сыграв ключевую роль в этой картине», ― отметил Эвклид Кюрдзидис.

Ранее ФАН рассказывал, что джазмены из США, приехавшие выступить на джазовом фестивале в Коктебеле, поделились впечатлениями от выступления в российском Крыму и рассказали, как в их стране относятся к их поездкам на полуостров.

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