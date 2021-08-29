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Крымские спасатели помогли девушкам спуститься с горы Алчак-Кая
Общество
Крымские спасатели помогли девушкам спуститься с горы Алчак-Кая
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Симферополь, 29 августа. Жительницы полуострова отправились гулять на гору и застряли. На помощь им пришли спасатели. Они спустили их с помощью спецснаряжения.

Инцидент произошел в Судаке вечером. Четыре девушки отправились в поход по горе Алчак-Кая и зашли в труднодоступную местность. Самостоятельно они не смогли спуститься и обратились за помощью к спасателям.

Сотрудники экстренных служб оперативно выехали на место происшествия и смогли найти застрявших на вершине девушек. Они помогли им выбраться с помощью альпинистского снаряжения. Потерпевшим не потребовалась медицинская помощь. В поисковых работах принимали участие четыре спасателя.

Накануне липецкие спасатели сняли с окна четвертого этажа голого мужчину. По словам жильцов, сосед кричал, что хочет пить. Полиция отметила, что гражданин ничего не нарушил и не будет привлечен к ответственности.

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