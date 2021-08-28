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Ученым удалось определить возраст найденных в Крыму уникальных артефактов
Наука
Ученым удалось определить возраст найденных в Крыму уникальных артефактов
pixabay.com

Симферополь, 28 августа. Археологи обнаружили уникальные артефакты вдоль побережья Керченского полуострова в античном некрополе Кыз-Аул.

На протяжении длительного времени ученые ведут раскопки в исчезающем некрополе на Керченском полуострове. Дело в том, что объекты археологии постепенно обрушиваются в море. В одном из могильников исследователи обнаружили останки мужчины, женщины и двух детей. Черепа взрослых отличались вытянутой формой, что было характерно для сарматов.

«Бинтовали головы с детства. Со временем голова росла и становилась вытянутой, яйцевидной формы», — заявила археолог Лариса Устенко.

Кроме того, ученые нашли в могильнике глиняную посуду и статуэтку тонкой работы. После детального изучения артефактов они пришли к выводу, что находки относятся к первому веку до нашей эры, сообщает телеканал «ТВЦ».

Не так давно специалисты Института археологии Российской академии наук обнаружили в Смоленской области древнее славянское селище со следами быта. Поселение отнесли к культурной группе типа Заозерье III-IV веков нашей эры.

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