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В Севастополе показали возможности современной военной техники на форуме «Армия-2021»
Общество
В Севастополе показали возможности современной военной техники на форуме «Армия-2021»
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

В Севастополе в парке «Патриот» накануне состоялось торжественное открытие седьмого Международного военно-технического форума «Армия-2021», на котором были продемонстрированы возможности российского вооружения. Зрителям показали восемь тактических эпизодов с военной техникой, в том числе была проведена реконструкция сражений времен Крымской и Великой Отечественной войны.

В Севастополе показали возможности современной военной техники на форуме «Армия-2021»
Отдел информационного обеспечения Черноморского флота  / 

Всего на территории парка представлено порядка 100 единиц исторической и современной техники: береговых и сухопутных войск, авиации. Кроме того, на время форума были открыты для свободного посещения боевые корабли Черноморского флота, расположенные в бухте Севастополя, передает корреспондент ФАН.

Ежедневно в парке будет проходить два представления. Зрители смогут увидеть в действии боевую технику, работу разведывательно-диверсионных групп, а также показательные выступления авиации и даже фаер-шоу.

«Главная площадка форума «Армия-2021» находится в Подмосковье, но такие же мероприятия проходят по всем военным округам. В Южном военном округе (ЮВО) главная площадка здесь, на территории парка «Патриот» в Севастополе, где мы попытались представить все виды вооруженных сил. Возможности сил ЮВО и Черноморского флота достаточно высокие, современная техника находится в надежных руках», — заявил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

В Севастополе показали возможности современной военной техники на форуме «Армия-2021»
Отдел информационного обеспечения Черноморского флота  / 

В открытии Международного военно-технического форума «Армия-2021» приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, командующий ЧФ адмирал Игорь Осипов и другие. На мероприятии представлена различная военная техника, в том числе реактивные системы залпового огня «Град», противотанковые комплексы «Хризантема», зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф».

В Южном военном округе форум проходит сразу на 26 площадках в 15 субъектах РФ, а также в Армении, Абхазии и Южной Осетии. Мероприятия продлятся до 29 августа.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что форум «Армия-2021» порадовал жителей Керчи показательными выступлениями военных. Они продемонстрировали десантирование и отработку приемов по захвату импровизированного противника. 

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крым армия-2021
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