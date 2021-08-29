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Ученый рассказал, нужна ли Крыму вода из Украины по перекрытому каналу
Общество
Ученый рассказал, нужна ли Крыму вода из Украины по перекрытому каналу
Новостное агентство «Харьков».  / 

Количество жителей и туристов в Крыму постоянно увеличивается, особенно в летний сезон. Так что в целом днепровская вода из Северо-Крымского канала (СКК) не была бы лишней, однако вряд ли об этом сейчас можно говорить из-за позиции Украины в этом вопросе.

Об этом заявил директор севастопольского отделения Государственного океанографического института им. Зубкова Николай Дьяков в разговоре с корреспондентом ФАН, отвечая на вопрос о том, нужна ли сегодня вода Крыму с территории Украины.

Ранее Северо-Крымский канал питал водохранилища полуострова водой из реки Днепр, но в основном его ресурс использовался для сельского хозяйства республики — на это уходило до 80% всей поступавшей по нему воды. Однако в апреле 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией, Украина перекрыла СКК и прекратила подачу воды на полуостров. 

По словам Николая Дьякова, в краткосрочной перспективе днепровская вода точно не понадобится Крыму, поскольку на полуострове сейчас реализуются программы, нацеленные на устранение утечек в трубопроводах — в некоторых районах они достигают 70%. Если получится их уменьшить хотя бы вдвое, то и количество потребляемой воды, соответственно, сократится.

«С другой стороны, количество жителей и туристов в Крыму постоянно увеличивается, особенно в летний сезон. Много воды на полуострове почти не бывает, поэтому чем ее больше, тем лучше. В частности, это касается сельского хозяйства и Северного Крыма, который очень сильно зависел от подачи воды по Северо-Крымскому каналу.

Поэтому, если можно было бы с Украиной договориться, то было бы хорошо, если нет, то обойдемся и без нее. Как показала практика предыдущих лет, Крым как-то обходится без днепровской воды», — сказал эксперт.

Он добавил, что днепровская вода была все время загрязненной, но ее все равно можно использовать в качестве технической, например для полива. В целом ее можно и пить, ведь раньше ею заполняли ряд водохранилищ.

Но она все равно будет грязнее, нежели та вода, которая поступает в Чернореченское водохранилище Севастополя или в водоемы, что находятся на Южном берегу Крыма, констатировал директор севастопольского отделения Государственного океанографического института им. Зубкова.

Ранее эксперт рассказал ФАН, какие проблемы могут возникнуть при строительстве опреснительной установки в Ялте. Одна из них касается качества воды, поскольку для питья она может оказаться непригодна.

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украина крым днепр вода северо-крымский канал
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