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Крым потерял конкурентоспособность в эфиромасличной отрасли будучи в составе Украины
Общество
Крым потерял конкурентоспособность в эфиромасличной отрасли будучи в составе Украины
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Руководитель агрофирмы «Крым-кумыс» Василий Любовецкий рассказал, что привело к потере конкурентоспособности полуострова в эфиромасличной отрасли и как долго придется наверстывать упущенное.

Сегодня у агрофирмы в обработке 3150 гектаров договорной земли, на ней в том числе выращивается группа эфироносов, поэтому Любовецкий как никто другой знает, насколько в последнее время поменялся эфиромасличный рынок: пришли новые собственники, появились планы развития и финансовая поддержка. Однако Крым значительно отстает от своих конкурентов в данной отрасли, а местное сырье не пользуется высоким спросом в Европе. Причина, по мнению Любовецкого, кроется в не столь далеком прошлом.

«За более чем 20-летний украинский период произошло большое разрушение этой отрасли у нас, в Крыму. Разрушение произошло из-за того, что практически 20 лет наука не работала. Зато Китай, Европа, Франция в этом плане очень далеко шагнули. Теперь крымчане стали по целому ряду видов продукции неконкурентоспособными на европейском рынке, прежде всего это лаванда, потому что появились новые сорта, которые и по количественному, и по качественному показателям проявили себя лучше», — пояснил директор агрофирмы.

Кроме лаванды потерял свою актуальность шалфей мускатный, из которого получают эфирное масло и конкрет (парфюмерия). В Европе на базе сахарного тростника вывели культуру, конкрет из которой такого же качества, но из гектара шалфея получается всего 10 тонн сырья, а из тростника — 100 тонн.

«Очень жаль, что наука была потеряна. А наверстать... Понимаете, есть такие вещи, которые десятками лет надо выводить», — подытожил Любовецкий.

Тем не менее сегодня несколько крупных эфиромасличных предприятий наращивают темпы и выводят косметику и эфирную продукцию на рынок. К примеру, крымская компания, которая существует более 90 лет, выпускает различную косметику на основе розы, используя масла виноградной косточки, зародышей пшеницы и макадамии. Сама продукция производится на заводе в тихом поселке Чайкино под Симферополем.

Напомним, ранее ФАН писал о тонкостях выращивания и обработки эфиромасличных культур. Технолог Агрофирмы «Тургеневская» рассказала, изменилось ли что-то в эфиромасличной отрасли за последние семь лет — с тех пор, как Крым воссоединился с Россией.

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Все новости / Общество / Крым потерял конкурентоспособность в эфиромасличной отрасли будучи в составе Украины
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