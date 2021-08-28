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Огонь охватил жилой дом в Ялте, ранее затопленный мощными летними ливнями

Происшествия
Огонь охватил жилой дом в Ялте, ранее затопленный мощными летними ливнями
Пресс-служба МЧС России по Республике Крым  / 

Этой ночью в Ялте горел жилой многоквартирный дом. Площадь пожара составила порядка 1000 квадратных метров крыши, где располагалась техническая надстройка здания. По предварительным данным, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки, из дома пришлось эвакуировать жильцов.

На данный момент прокуратура Республики Крым уже проводит соответствующую проверку. Возгорание началось примерно в 21:20, а полностью ликвидировать огонь пожарным удалось в 1:44. На место происшествия сразу прибыла глава Ялты Янина Павленко, передает ФАН.

«Людей накормили. Кто-то пошел ночевать к родным и соседям, всех желающих отправили в пункты временного размещения. Жертв нет», — заявила глава города.

Вместе с тем в городе проведут заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям для обсуждения произошедшего, а также встречу с жителями горевшего дома. Будет произведено обследование пострадавших жилых помещений, а также начнется оформление заявлений на предоставление материальной помощи для людей. При этом уже сегодня днем, после оценки масштаба бедствия, будет решено, что делать дальше.

«Горело очень сильно, всем было очень страшно. Пожарные приехали быстро, оцепили территорию и начали тушить. Однако пламя быстро распространялось, потому что дом очень старый. На пожар сразу сбежалось очень много людей, благо, что никто не пострадал», — рассказал ФАН Евгений, очевидец событий.

Кроме того, по его словам, этот дом на ул. Кривошта, 10 до этого пострадал от наводнения в городе, которое произошло в конце июня. То есть это здание за лето успело пострадать два раза, причем в обоих случаях достаточно серьезно.

Ранее эксперт рассказал, насколько ЖКХ Крыма готово к отопительному сезону. Он отметил, что сейчас все работы идут согласно графику.

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пожар ялта жилой дом
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