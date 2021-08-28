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Новые зарядки для электрокаров хотят построить в Крыму
Экономика
Новые зарядки для электрокаров хотят построить в Крыму
pixabay.com  /  Joenomias

Симферополь, 28 августа. Сеть электрозаправок может появиться на территории полуострова до начала лета 2022 года.

Крымское руководство планирует построить на курортах республики новые заправочные станции для электрокаров. Предполагается, что это будет сделано к следующему туристическому сезону. Об этом пишет ТАСС.

Местами дислокации станций станут крупные города и небольшие поселки. Согласно расчету, одна заправка будет приходиться на три или четыре парковочных места, отмечает министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Радиус охвата станций, при этом, достигнет как минимум 70 км, чтобы водители автомобилей с невысоким запасом хода всегда могли подзарядиться. Зарядка будет доступна как автовладельцам электрифицированных ТС, так и обладателям другой техники. Сейчас в Республике Крым имеется 41 станция. Семь из них являются быстрыми, а 23 используются в коммерческих целях.

Корпорация Tesla ранее протестировала экономичность использования электромобилей и моделей на традиционных источниках энергии.

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крым кивико заправки для электромобилей
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