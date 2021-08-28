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Ялтинский СК организовал проверку по факту возгорания в жилом доме

  /   Обновлено: 28 августа 2021 11:20
Происшествия
Ялтинский СК организовал проверку по факту возгорания в жилом доме
Федеральное агентство новостей

Ялта, 28 августа. В Ялте началась проверка по факту пожара в жилом многоквартирном доме на улице Кривошты. Также была выдвинута предварительная версия возгорания.

Согласно данным специалистов, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки, расположенной в технической надстройке.

Напомним, что возгорание произошло накануне на улице Кривошты в Ялте. В результате ЧП были эвакуированы 17 человек. Общая площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. Также этот дом является одним из наиболее пострадавших зданий во время наводнения, которое случилось этим летом.

В данный момент спасателям удалось локализовать возгорание.

Еще один пожар произошел в ковидном госпитале в Ярославле. Причиной возгорания стал невыключенный кипятильник в одной из палат, сообщал сайт 360tv.ru.

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