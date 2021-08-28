«Таврида» стала спасением для Крыма: туристы оценили качество дорог на полуострове

Гости Крыма поделились с корреспондентом ФАН впечатлениями от поездки по трассе «Таврида», а также оценили качество местных дорог, причем как на популярных туристических маршрутах, так и в поселковых районах. Кроме того, люди рассказали об изменениях в республике, которые произошли с украинских времен.

С момента запуска движения по «Тавриде» прошел ровно год, за это время по трассе проехало около 5,5 миллиона транспортных средств. Больше всего автомобилей по ней проехало в прошлом месяце — 820 тысяч. Кроме того, известно, что после окончания строительства трассы с Крымского моста и в обратном направлении по «Тавриде» проехали около 800 тысяч грузовых автомобилей и более 50 тысяч пассажирских автобусов.

most.life / Официальный информационный сайт строительства Крымского моста

Многие туристы, которые бывали в Крыму еще до воссоединения с Россией, то есть когда полуостров находился в составе Украины, сегодня видят колоссальную разницу между теми дорогами, что были в украинские времена, и теми, что есть сейчас. Некоторые люди из Краснодарского края специально едут в республику, чтобы увидеть Крымский мост и прокатиться по «Тавриде».

«До появления Крымского моста мы сюда попадали через паромную переправу. Летом там всегда были очереди, поэтому приходилось долго ждать, иногда даже в гостиницах. А чтобы, например, доехать от Керчи до Ялты или Севастополя, можно было потратить почти весь день. Сегодня такая поездка не занимает больше пяти часов, причем, когда едешь по трассе, то почти не устаешь от дороги. То есть можно сказать, что мост и «Таврида» стали спасением для Крыма, потому что, думаю, не все туристы хотели бы ехать отдыхать туда, где не созданы условия и убитые дороги — так было раньше. Сейчас, безусловно, нельзя сравнивать то, что тут было при Украине, и сейчас при России, потому что это совершенно два разных Крыма», — отметила Людмила Новикова, жительница Краснодара.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

«Мне кажется, сегодня многие едут в Крым, чтобы посмотреть на изменения, которые тут произошли с 2014 года. Люди любят сравнивать, что было и что стало при России. Ведь здесь всегда отдыхали много россиян при Украине, и они видели, какие здесь были дороги, инфраструктура да и уровень жизни в целом. В украинские времена я здесь в последний раз был в 2012 году, а потом, когда Крым к нам вернулся, я его посетил уже в 2018 году. Сейчас езжу почти каждый год сюда. Каждый раз вижу разницу, что нового появилось, какие произошли изменения. Крым с каждым годом все быстрее развивается, это даже понятно на примере проселочных дорог — многие из них новые. «Таврида» и Крымский мост тоже, конечно, впечатляют, потому что при Украине тут о таком и думать не могли», — заявил Александр Шаров, житель Москвы.

Вместе с тем гости курорта отмечают, что дороги в Крыму стали действительно лучше, однако проблемные участки до сих пор остаются в некоторых районах полуострова. В частности это относится к курортным городам республики, особенно ЮБК, где на решение проблемы узких дорог еще нужно время и ресурсы. Однако все понимают, что для приведения в порядок всей разрушенной при Украине крымской инфраструктуры нужно больше времени.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что наплыв туристов в Крыму шокировал семью блогеров из Украины. Во время прогулки они заметили, что в городах появились новые интересные места для посещения.