Эксперт рассказал, насколько ЖКХ Крыма готово к отопительному сезону

Крым, 27 августа. Несмотря на то, что курортный сезон в Крыму продолжается, на полуострове уже начали готовиться к отопительному сезону. Исполняющий обязанности генерального директора ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Исмет Аблаев рассказал, как июньские потопы повлияли на готовность многоквартирных домов к отопительному сезону.

«Мы где-то своими силами, а также подрядными силами выполняем замену сетей, восстанавливаем теплоизоляцию, реконструируем котельные, насосное оборудование. Где-то с учетом чрезвычайной ситуации было подтоплено котельное оборудование. В этом году в Керчи и Ялте ситуация по подготовке к отопительному сезону немного ухудшилась. На сегодняшний день работы там ведутся», — рассказал Аблаев на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Он также отметил, что, согласно плану, к 1 октября планируется выйти на стопроцентную готовность к отопительному сезону. На сегодняшний день подготовка объектов теплоснабжения и центральных тепловых пунктов с теплосетями по Республике Крым завершена на 70%.

«У нас есть план, график выполнения работ, и в принципе мы идем согласно графику», — добавил Аблаев.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что, как сообщает Росстат, долги россиян за ЖКУ выросли до 1,33 трлн рублей за первый квартал текущего года. Это на 5,9% больше, чем показатели за аналогичный период 2020 года.