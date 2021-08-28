ФАН узнал секреты и особенности производства крымского кумыса

Корреспондент ФАН побывал на агроферме «Крым-кумыс», где узнал особенности производства «белого вина» — так кумыс называют в народе, а также выяснил несколько любопытных фактов об этом целебном напитке.

Интересно, что в селе Зеленогорском Белогорского района, где находится агроферма, есть кафе «Лира», названное в честь лошади-рекордсменки, которая за ночь смогла дать 18 литров молока. Название выбирали по «принципу шапки» — каждый написал на бумажке свой вариант, одним из которых и был «кобыла Лира», предложенный главным сантехником.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

По своей природе лошадь может прокормить только свое потомство или сиротку — как это работает, до сих пор никто не может разгадать, но на агроферме всегда есть несколько сироток. Для чего они нужны, рассказал директор агрофермы «Крым-кумыс» Василий Любовецкий.

«Мы этих сироток держим в качестве стимулятора. У каждой — свой характер. Всего полторы минуты есть на дойку. У лошади, в отличие от коровы, нет запаса вымени, молоко впрок не готовится, а срабатывает рефлекс и сразу включается молокоотдача, и если за полторы минуты его не забрать, оно исчезнет. Поэтому, если молока нет, подводим сиротку, он ее губками за эти нежные места чуть-чуть поласкал — раз, сработал рефлекс, молочко собрали», — сказал он.

Тем не менее сиротки в обиде не остаются — за несколько подходов к разным лошадям успевают наесться.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Интересно, что, кроме традиционного рецепта, который используются в производстве, кумыс раньше готовили и в домашних, и даже в проходных условиях. Для этого из кожи молодого бычка или лошонка шили мешок необходимого размера, сверху оставляли отверстие для залива и вшивали трубку для поступления воздуха. Бурдюк наполняли конским молоком и подвешивали к седлу лошади.

«Не было никаких заквасок, поэтому нужна была среда, в которой необходимая бактерия появлялась бы естественным путем, поэтому мешок шили шерстяным покровом вовнутрь. Бактерия появлялась в корнях волос, в луковичках. Питательная среда — это высокое содержание сахара. Также необходим доступ к воздуху. И вот это все, плюс перемешивание в движении с лошадью, создавало уникальный процесс кисломолочного и спиртового брожения», — рассказал Любовецкий.

Когда напиток был готов, его не выпивали полностью, а после трапезы вновь доили лошадь и добавляли молоко в бурдюк — так один такой мешок мог прослужить целый сезон. В домашних же условиях мешок или вешали на дверной косяк, или клали на порог — входя, его цепляли плечом или наступали, так и происходило перемешивание.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

В советские времена в санаториях существовала программа кумысолечения. Вместе с лекарствами, диетами и целебным крымским воздухом это давало восхитительный эффект. Известно, что с помощью кумыса лечились Антон Чехов и Федор Достоевский.

Сейчас такой программы нет, но любой желающий может самостоятельно пройти кумысолечение в домашних условиях. Для этого в течение 21 или 41 дня необходимо сократить потребление чая, кофе, других напитков, а также первых блюд и ввести в рацион кумыс — в идеале три раза в день за 10–15 минут до приема пищи. Это улучшит обмен веществ и послужит хорошей профилактикой от многих заболеваний. Ранее ФАН рассказывал о пользе кумыса и лошадиного молока.