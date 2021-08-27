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Эксперт указал, какие проблемы могут возникнуть при строительстве опреснителя в Ялте
Общество
Эксперт указал, какие проблемы могут возникнуть при строительстве опреснителя в Ялте
Пресс-служба Администрации города Ялта  / 

Строительство опреснительных установок в Крыму нельзя назвать срочной мерой, поскольку водохранилища после недавних ливней заполнены, воды жителям полуострова хватит на год вперед, даже если опять начнется засуха.

Об этом в разговоре с корреспондентом ФАН заявил директор севастопольского отделения Государственного океанографического института им. Зубкова Николай Дьяков, комментируя заявление главы РК Сергея Аксенова, что в Ялте появится установка по опреснению морской воды, которая будет использоваться в качестве резервного решения проблем в экстренных ситуациях.

Мощность установки составит 20 кубометров воды в сутки. Аксенов объяснил необходимость реализации этого проекта в крымской курортной столице тем, что у города нет дополнительных подземных источников пресной воды.

«Минимальный объем, около двух тысяч кубометров, мы получаем из-под земли — там мало дебета. Поэтому в Ялте опреснительная установка будет построена. Сейчас идет формирование площадки», — ранее сообщал глава Крыма, отмечая, что решение о строительстве опреснительной станции в районе Ялты уже принято.

Эксперт указал, какие могут возникнуть проблемы при строительстве опреснителя в Ялте
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым  / 

По мнению Николая Дьякова, 20 кубометров — это небольшой объем, поэтому такие установки имеет смысл делать там, где в Крыму действительно есть серьезные проблемы с водой, например, в районе Судака.

«Для Израиля или Саудовской Аравии, где воды очень мало, такие установки имеет смысл строить. У нас же, я считаю, нужно относиться бережно к воде, когда полноводные годы, уменьшить утечки, и тогда, я думаю, воды хватит Крыму. В качестве экспериментального проекта, конечно, можно попробовать, но в районе Судака.

Раньше были большие проблемы с водой в Крыму, однако сейчас они, по сути, уже решены, поскольку в Ялте были очень интенсивные осадки в этом году, водохранилища все заполнены. Поэтому, я считаю, что вопрос строительства опреснителя пока отложится», — сказал собеседник издания.

Эксперт указал, какие могут возникнуть проблемы при строительстве опреснителя в Ялте
фото из личного архива Дьякова Николая  / 

Вместе с тем эксперт добавил, что для функционирования таких установок нужно много электроэнергии. Из-за этого также образуется проблема со сбросом отходов — это гиперсоленая вода, промышленные кислоты. Нужно понимать, куда их сбрасывать, а также какой вообще способ опреснения морской воды будет задействован на этой установке.

«То есть это удовольствие не дешевое, энергозатратное. Но мне кажется, что в силу последних мощных ливней, которые заполнили водохранилища Крыма, нет необходимости в этих установках. С их эксплуатацией может возникнуть много проблем.

Конечно, если их строить там, где вообще серьезные проблемы с водой, попробовать можно, посмотреть, как они себя покажут. Но во всех районах Крыма, учитывая большую энергозатратность, не думаю, что это выход», — сказал директор севастопольского отделения Государственного океанографического института им. Зубкова.

По словам Николая Дьякова, одно из решений проблемы — это устранение утечек в водосетях. Если их уменьшить хотя бы в два раза, то уже будет выгодно — это самое главное сейчас. А потом, возможно, опреснительные установки и не потребуется строить в силу коммерческих изменений. Кроме того, сама вода по качеству не очень хорошая. Как питьевая она, скорее всего, не подойдет, констатировал собеседник издания.

Напомним, ранее фермеры рассказали, с какими сложностями сталкиваются при изготовлении вина в Крыму. Одна из них касается узаконивания прав на землю, без чего не будет возможности ничего производить.

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