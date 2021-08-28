Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 00:47
00:37
Общество
«Моя задача — разобраться»: Шугалей рассказал о происходящем в Кабуле
00:29
Происшествия
Спасатели локализовали возгорание в жилом доме в Ялте
00:26
Общество
Экологи рассказали о способах борьбы с любителями порисовать в горах
00:21
Общество
Минтранс ужесточит правила для перевозки попутчиков в автомобилях
00:20
Общество
Проект для поддержки женщин с ВИЧ запустили в трех регионах России
00:17
Экономика
«Известия» назвали причину повышения стоимости нефти на 10% за неделю
00:14
Общество
Власти опровергли гибель троих пациентов во время пожара в больнице Ярославля
00:02
Общество
Врачи своими силами потушили пожар в больнице Ярославля
00:02
Общество
Фургалу запретили читать журналы с изображением женщин в СИЗО
00:00
Общество
Форум «Армия-2021» порадовал керчан показательными выступлениями военных
Все новости

Форум «Армия-2021» порадовал керчан показательными выступлениями военных
Общество
Форум «Армия-2021» порадовал керчан показательными выступлениями военных
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Керчь, 27 августа. В Керчи в рамках военно-технического форума «Армия-2021» прошли показательные выступления служащих Вооруженных сил России, которые демонстрировали десантирование и отработку приемов по захвату импровизированного противника. Как передает корреспондент ФАН, показательные выступления проходили с постановочными взрывами и стрельбой холостыми патронами.

В рамках проведения форума на керченской набережной для всех желающих была также организована выставка современной военной техники и вооружения, используемого в современной российской армии. Кроме этого, зрителей порадовали пилоты морской авиации на вертолетах Ка-29.

Особый интерес гостей вызвали последние отечественные разработки стрелкового оружия, такие как снайперская винтовка «СВ-98», крупнокалиберный пулемет «КОРД» и пистолет-пулемет «Витязь». Тяжелое артиллерийское вооружение было традиционно представлено гаубицами Д-30 калибром 122 мм и МСТА-Б калибром 152 м соответственно, а также 120-мм минометом 2С21 «Сани».

Форум «Армия 2021» порадовал керчан показательными выступлениями военных
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев
Вместе с этим на выставке присутствовали образцы отечественных бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-К» на базе грузовика «КамАЗ». Автомобиль создан по модульному принципу и помимо 16 десантников с полным вооружением может нести собственное вооружение в виду крупнокалиберного пулемета на дистанционно управляемом механизированном модуле. Также предусмотрена возможность установки противотанковых ракетных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы, позволяющих заглушать в том числе сотовую связь.

Ранее ФАН сообщал, что в Крыму решение Следственного комитета России о возбуждении уголовного дела по статье «экоцид» из-за перекрытия Северо-Крымского канала в 2014 году крымчане назвали долгожданным.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Форум «Армия-2021» порадовал керчан показательными выступлениями военных
россия керчь вооружение рф армия-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru