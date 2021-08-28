Форум «Армия-2021» порадовал керчан показательными выступлениями военных

Керчь, 27 августа. В Керчи в рамках военно-технического форума «Армия-2021» прошли показательные выступления служащих Вооруженных сил России, которые демонстрировали десантирование и отработку приемов по захвату импровизированного противника. Как передает корреспондент ФАН, показательные выступления проходили с постановочными взрывами и стрельбой холостыми патронами.

В рамках проведения форума на керченской набережной для всех желающих была также организована выставка современной военной техники и вооружения, используемого в современной российской армии. Кроме этого, зрителей порадовали пилоты морской авиации на вертолетах Ка-29.

Особый интерес гостей вызвали последние отечественные разработки стрелкового оружия, такие как снайперская винтовка «СВ-98», крупнокалиберный пулемет «КОРД» и пистолет-пулемет «Витязь». Тяжелое артиллерийское вооружение было традиционно представлено гаубицами Д-30 калибром 122 мм и МСТА-Б калибром 152 м соответственно, а также 120-мм минометом 2С21 «Сани».

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Вместе с этим на выставке присутствовали образцы отечественных бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-К» на базе грузовика «КамАЗ». Автомобиль создан по модульному принципу и помимо 16 десантников с полным вооружением может нести собственное вооружение в виду крупнокалиберного пулемета на дистанционно управляемом механизированном модуле. Также предусмотрена возможность установки противотанковых ракетных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы, позволяющих заглушать в том числе сотовую связь.

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