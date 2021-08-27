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Мужчина столкнул знакомую с балкона многоэтажки в Симферополе
Происшествия
Мужчина столкнул знакомую с балкона многоэтажки в Симферополе
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю  / 


Симферополь, 27 августа. В Симферополе задержали мужчину, который обвиняется в совершении убийства приятельницы. Согласно выясненным данным, 50-летний симферополец 26 августа перекинул с балкона квартиры на восьмом этаже дома свою знакомую. Это произошло в ходе конфликта, который завязался между ними после продолжительного распивания спиртных напитков в квартире по улице Яблочкова в поселке Грэсовский. От полученных травм 39-летняя женщина скончалась до приезда скорой помощи.

В пресс-службе ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что сейчас злоумышленник задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее ФАН сообщал, что сотню пациентов пришлось эвакуировать из больницы в Новосибирской области из-за пожара. Как выяснили спасатели, очаг возгорания находился в подвальном помещении — воспламенился электрощиток.

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убийство симферополь
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