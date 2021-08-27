Директор крымской агрофермы рассказал о пользе конского молока и кумыса

Корреспондент ФАН побывал на производстве кумыса в Крыму и узнал, как на полуострове изготавливают кумыс, в лечении каких болезней может помочь этот интересный продукт.

В пользе кумыса для организма не приходится сомневаться — он регулирует обмен веществ, благотворно влияет на нервную систему, нормализует секрецию желудочного сока, приносит пользу кишечнику и приводит в норму артериальное давление. Его используют при лечении таких заболеваний, как гастрит, туберкулез, фурункулез, а также при острых кишечных инфекциях.

«Пью кумыс, в одну неделю, можете себе представить, увеличился на 8 фунтов», — писал Антон Чехов из Андреевского санатория, где лечился в 1901 году.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Для создания кумыса используется конское молоко. На полуострове сегодня работает агроферма «Крым-кумыс», которая на данный момент имеет порядка 120 кобыломаток, а доят их исключительно ночью каждые два часа.

«Дальше собранное сырье поступает в молочный цех и в течение суток с помощью специальных заквасок превращается в кумыс. Он в свою очередь крайне полезен для организма человека», — отмечает руководитель агрофермы Василий Любовецкий.

Состав кобыльего молока включает в себя около сорока незаменимых и даже целебных для человеческого организма биологически активных веществ. Оно не только полезно для желудочно-кишечного тракта, но и даже лечит от малокровия.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Интересно также то, что конское молоко по своему составу очень похоже на человеческое и считается гораздо полезнее коровьего, но малопопулярно, поскольку сохраняет максимальное количество своих полезных качеств только в течение трех часов после дойки. Однако его можно оперативно заморозить и по чуть-чуть размораживать непосредственно перед употреблением.

«К нам обращался мужчина, у него два мальчика заболели коклюшем. И он приезжал за кобыльим молоком. У нас есть технические условия, мы его сразу фильтруем, опускаем в холодильники, доставляем на точку реализации, и он к назначенному времени приезжает за ним. Позже он уже брал на троих — дети распились, почувствовали вкус», — рассказал Любовецкий.

Он также подчеркнул, что сейчас это возможно только в частном порядке, в то время как при Советском Союзе все происходило более организованно: те, кто приезжал в отпуск, имея предписание на употребление кумыса или конского молока, приносили талон и получали свои порции по расписанию. К тому же раньше «Крым-кумыс» поставлял свою продукцию в санатории («Узбекистан», «Белоруссия» и другие), сейчас же продукция реализуется через пять торговых точек по Крыму и в частном порядке.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что крымская лавандовая ферма завоевывает сердца туристов. Кроме того, местным продуктом удалось заменить поставки флористики из Йоркшира.