Наплыв туристов в Крыму шокировал семью блогеров из Украины

Феодосия, 26 августа. Украинский блогер Андрей Петров вместе со своей семьей побывал в крымской Феодосии, которая шокировала их большим количеством отдыхающих здесь туристов.

Петров вместе с близкими отправился на прогулку по городу, чтобы своими глазами увидеть, как изменилось это место с момента его последнего приезда. По пути к набережной блогер ознакомился с предложениями об экскурсиях по полуострову, которые его немало заинтересовали.

Кроме того, украинец обратил внимание на местные кафе. Так, в одном из них он отметил низкую стоимость блюд, разнообразие ассортимента, а также большой наплыв отдыхающих, у которых заведение оказалось крайне востребовано.

Во время прогулки Петров также заметил, что в городе появились новые туристические места. Например, в центре обустроили необычайно красивое место для фотографирования, а на набережной появилась «Аллея сувениров».

«Ну, народ присутствует. Прям что-то как в двухтысячных, да? Я помню, в моем подростковом возрасте столько было людей. Это для Феодосии очень много на самом деле. Может наконец-то поедут, узнают, что такое Феодосия и начнут приезжать сюда. Ребят, что, почему столько людей, откуда они?» — поразился украинец.

При этом блогер отметил повышение цен на отдых в Крыму. По его мнению, это связано с увеличением спроса со стороны туристов, поскольку людей на полуострове много. О своих впечатлениях Петров рассказал в видеоролике, опубликованном на его YouTube-канале.

Крым ранее посетил известный украинский блогер и журналист Павел Кухаркин. Он снял видео, посвященное российскому региону, и поделился своим мнением о нем.