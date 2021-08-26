Политолог рассказал, почему Запад не посещает российский Крым уже восемь лет

Крымский политолог Владимир Джаралла объяснил в комментарии ФАН, что останавливает Запад от посещения российского Крыма на протяжении уже почти восьми лет.

Отметим, глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с федеральным министром европейских и иностранных дел Австрии в очередной раз заявил, что Россия готова принять иностранных наблюдателей в Крыму, но попасть они туда должны не через Украину, а либо прямым перелетом, либо через Крымский мост.

Таким образом он отреагировал на призыв участников так называемого саммита «Крымской платформы» пустить иностранных наблюдателей на полуостров, чтобы они посмотрели своими глазами, как обстоят дела с правами человека в республике.

«Хорошо известно, что мы многократно приглашали специальных представителей и ОБСЕ, и Совета Европы, и ООН приехать и посмотреть, как обстоят дела с правами человека в Крыму. Подавляющее большинство из них говорит, что «с удовольствием приедут в Крым», но они должны заехать с территории Украины. Спрашиваем их: занимаются ли они правами человека или политическими играми? Если правами человека, то прилетайте хоть напрямую в Крым, хоть через Крымский мост с остальной территории России, заезжайте и посмотрите все своими глазами», — сообщил Сергей Лавров.

mid.ru / Пресс-служба МИД РФ

В разговоре с ФАН крымский политолог Владимир Джаралла выразил сомнение, что хоть одна из упомянутых организаций, которая занимается правами человека, решится посетить российский Крым. Он объяснил этот факт тем, что у Запада и России разные взгляды на вопрос принадлежности полуострова.

«Это видится маловероятным в настоящее время, в ближайшее, вероятно, тоже. Причина состоит в том, что мы имеем дело с консолидированной позицией Запада, которая выражена в непризнании территориальной целостности России и создании ей угроз. Исходя из этого, они не могут признать реальные факты того, что Крым развивается, что здесь нормальная жизнь, что те вещи, которые им говорят, по большей части являются ложью. Поэтому они и ставят заранее неприемлемые РФ условия, что выглядит именно нежеланием действительно выяснить, какова реальная картина», — сказал собеседник издания.

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Политолог отметил, что перечисленные организации использовали этот прием с самого начала, как только зашла речь о посещении российского полуострова иностранными делегациями.

«Они неоднократно говорили, что готовы посетить Крым, но только при условии, что сделают это с территории Украины, но это еще не самое важное. Главное то, что статус их пребывания на полуострове будет исключительно украинским, то есть якобы их позвали от Украины, и рассматривают они эти территории соответствующим образом. Для России подобная провокация неприемлема, из-за чего и возникают постоянные противоречия. То есть сейчас обе стороны повторили свои тезисы», — констатировал Владимир Джаралла.

Российская сторона по этому поводу уже неоднократно заявляла, что в том случае, если страны Запада действительно беспокоятся о правах человека и говорят, что они важнее всего, то почему они создают условия для того, чтобы не посещать Крым, добавил эксперт. По его словам, ответ напрашивается сам: реальная жизнь в Крыму чрезвычайно отличается от всего того, что они пропагандируют и распространяют на подобных мероприятиях.

Напомним, ранее политолог назвал два факта, указывающих на провал «Крымской платформы». Один из них касается выступления президента Венгрии, который при всех начал отчитывать Украину за ущемление прав венгроязычного населения в стране.