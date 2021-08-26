Команда КВН из ЯНАО поделилась впечатлениями от солнечного Крыма

В Ялте состоялся Летний кубок КВН, на котором обладателем главной награды стала команда «Русская дорога» из Армавира. В борьбе им помогала команда «ИП Бондарев» (Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ), которая попала в Высшую лигу только в этом году. Ребята признаются, что приглашение «Русской дороги» принять участие в Кубке чемпионов стало для них неожиданностью.

«Постарались сделать все, что от нас зависело, чтобы не подвести ребят из Армавира. Один из членов жюри, Сангаджи Тарбаев, в конце игры сказал, что смотрелись мы на равных с чемпионами, а это значит, что со своей задачей справились», — поделилась с корреспондентом ФАН команда «ИП Бондарев».

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

«Как редактор Высшей лиги хотел бы отметить команду «ИП Бондарев». Почему? Потому что эта команда [впервые] играет в сезоне в этом году, стоит на сцене с корифеями КВН и смотрится не хуже. Это ответ на вопрос: «Тот ли КВН?» — сказал редактор КВН, чемпион Высшей лиги в составе команды КВН «РУДН» Сангаджи Тарбаев.

КВНщики отметили, что несмотря на то, что это Кубок чемпионов, где команды выясняют, кто же из них смешнее, это все-таки была игра друзей, все болели друг за друга, всячески поддерживали. Ребята считают, что игра удалась, и надеются, что эфир сможет передать ту атмосферу, которая была в этот день в зале.

«Мне кажется, Летний кубок не про то, что кто-то окажется лучше, а про то, что талантливые люди имеют еще один повод рассмешить присутствующих [в зале] и миллион телезрителей. У вас сегодня это получилось, было смешно», — подчеркнул генеральный директор Первого канала, бессменный председатель жюри игр КВН Константин Эрнст.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Интересно, что в Крыму «ИП Бондарев» играет впервые, но зал встретил их шутки тепло и радостно, особенно курортные: Бондарев говорит, что слышал, что в Крыму сервис хромает, а его телохранитель отвечает, что хромает — это когда хотя бы ноги есть. Тем не менее сам регион вызвал у юмористов приятные ощущения.

«Крым — кайф! К сожалению, из-за репетиций мы не смогли посетить местные достопримечательности, кроме «Мрии»... Но морем мы наслаждались каждый день, так как наш с «Русской дорогой» дом находился в десяти метрах от моря. Поэтому утро начиналось не с кофе, а с прыжка бомбочкой в море. Будем рады, если получится приехать сюда еще!» — поделились впечатлениями КВНщики.

Напомним, ранее ФАН подробно рассказывал, как прошел Летний кубок КВН в отеле под Ялтой, о том, почему Крым — идеальное место для проведения этой игры.