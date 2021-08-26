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СК проверяет сообщение о том, что женщину столкнули с балкона в Симферополе
Происшествия
СК проверяет сообщение о том, что женщину столкнули с балкона в Симферополе
pixabay.com  / 

Симферополь, 26 августа. Отдых компании вкупе с алкоголем привел к трагедии в поселке Грэсовском в Симферополе. Согласно появившейся в Сети информации, женщину якобы столкнули с балкона восьмого этажа. Предварительно она уединилась с одним из мужчин на балконе квартиры, где происходила попойка, и он ее оттуда столкнул. Женщина погибла до приезда скорой помощи.

Как сообщили ФАН в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю, сейчас выясняются все подробности произошедшего.

Ранее ФАН сообщал, что сантехник нашел тело недоношенного ребенка в подвале многоэтажки в Тюмени. Региональный СК уже выясняет обстоятельства случившегося.

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