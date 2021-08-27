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Ученый рассказал, как сейчас в Крыму складывается ситуация с водой
Общество
Ученый рассказал, как сейчас в Крыму складывается ситуация с водой
Федеральное агентство новостей  /  Александр Талызин

Ситуация с водой в Крыму стабилизировалась, водохранилища заполнены, поэтому в течение следующего года жители и гости полуострова точно не будут испытывать никаких проблем. Об этом заявил ФАН директор севастопольского отделения Государственного океанографического института им. Зубкова Николай Дьяков, комментируя водную ситуацию в республике.

По его словам, из-за мощных ливней этот год — один из самых полноводных за последний период. Осадков выпало больше нормы, а практически все водохранилища были заполнены уже после ливней в июне. Соответственно, можно говорить, что длительная засуха, которая наблюдалась на полуострове последние годы, закончилась.

«В последнее время засушливые годы чаще бывают на полуострове, но в среднем, как правило, полноводные годы идут два подряд. То есть можно сказать, что кризис с засухой прошел, и проблема на ближайшие один-два года решена, поскольку высока вероятность, что и следующий год будет с осадками», — сказал собеседник издания.

Ученый рассказал, на какой период в Крыму прошел кризис с засухой
фото из личного архива Дьякова Николая  / 

Также Николай Дьяков оценил идею строительства дополнительных водохранилищ на территории полуострова, чтобы в кризисные годы они выступали в качестве резервных. Эксперт заявил, что в Крыму в целом хватает водохранилищ, и обратил внимание, что практически все реки и так максимально используются.

«Возможно, водохранилище можно было построить где-то в районе реки Бельбек, однако сейчас там уже есть водозабор. <...> Но водохранилищ хватает в Крыму. Я не думаю, что где-то можно это сделать, поскольку все реки используются достаточно интенсивно. Это не касается маленьких рек, но и там что-то строить нет смысла, а у больших источников и так кругом есть водохранилища», — сказал директор севастопольского отделения Государственного океанографического института им. Зубкова.

Известно, что на территории Республики Крым намерены построить два дополнительных водохранилища на 15 и 8 млн кубометров воды. Они будут находиться в Симферополе и Алуште. Сейчас проводится технико-экономическое обоснование проектов.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что эксперт назвал долгожданным уголовное дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала Украиной. Также он отметил, что действия украинского государства считаются грубым нарушением прав жителей Крыма.

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