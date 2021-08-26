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Тяжелую технику и стрелковое вооружение представили на форуме «Армия-2021» в Крыму
Общество
Тяжелую технику и стрелковое вооружение представили на форуме «Армия-2021» в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

В Симферополе стартовал военно-технический форум «Армия-2021», на котором побывал корреспондент ФАН.

Мероприятие проходит с 26 по 29 августа на аэродроме Заводское. Вход на мероприятие свободный. Ознакомиться с последними достижениями российского военно-промышленного комплекса пришло довольно много людей.

В рамках мероприятия гости смогли увидеть последние образцы вооружений, применяющихся в российской армии, — от тяжелой техники до легкого стрелкового вооружения.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» стартовал в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев
Тяжелая техника была представлена новейшей модификацией основного боевого танка (ОБТ) Т-72Б3, БМД-4, противотанковым ракетным комплексом «Хризантема-С», универсальным бронированным автомобилем «Тайфун-К», артиллерийскими системами МСТА-Б калибром 152 мм, гаубицами Д-30 калибром 122 мм и другими видами вооружений, включая минометы и автоматические гранатометы.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» стартовал в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев
Из стрелкового вооружения гостям продемонстрировали ручные пулеметы ПКМ и РПК-74, автоматы Калашникова 74 различных модификаций, пистолеты Макарова и специальный бесшумный пистолет 6П9.

На форуме были широко представлены образцы стрелкового оружия периода Великой Отечественной войны, предоставленные военно-историческими и поисковыми сообществами Республики Крым.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» стартовал в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев
В ходе показательных выступлений свои навыки зрителям продемонстрировали артиллеристы, танкисты, бойцы разведывательных подразделений, саперы и военные летчики. Здесь присутствовали и члены военно-исторических обществ Крыма — например, Ялтинский клуб исторической реконструкции, поисковое объединение «Рубеж» и другие молодежно-спортивные организации ДОСААФ России.

В торжественном открытии форума приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, директор АО «Завод «Фиолент» Александр Баталин и руководитель ДОСААФ России в Крыму Андрей Попов.

Все гости имели возможность максимально близко познакомиться с представленными видами вооружений и даже научиться сборке-разборке некоторых типов стрелкового оружия.

Ранее космонавт Владимир Титов в интервью ФАН выразил мнение, что у Крыма есть огромный потенциал для развития отечественной космической программы. По его словам, на полуострове сохранилось много объектов космической инфраструктуры, оставшейся еще со времен СССР, которые при должной модернизации смогут прослужить России еще долгие годы.

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россия крым вооружение армия-2021
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