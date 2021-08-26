Тяжелую технику и стрелковое вооружение представили на форуме «Армия-2021» в Крыму

В Симферополе стартовал военно-технический форум «Армия-2021», на котором побывал корреспондент ФАН.
Мероприятие проходит с 26 по 29 августа на аэродроме Заводское. Вход на мероприятие свободный. Ознакомиться с последними достижениями российского военно-промышленного комплекса пришло довольно много людей.
В рамках мероприятия гости смогли увидеть последние образцы вооружений, применяющихся в российской армии, — от тяжелой техники до легкого стрелкового вооружения.
На форуме были широко представлены образцы стрелкового оружия периода Великой Отечественной войны, предоставленные военно-историческими и поисковыми сообществами Республики Крым.
В торжественном открытии форума приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, директор АО «Завод «Фиолент» Александр Баталин и руководитель ДОСААФ России в Крыму Андрей Попов.
Все гости имели возможность максимально близко познакомиться с представленными видами вооружений и даже научиться сборке-разборке некоторых типов стрелкового оружия.
Ранее космонавт Владимир Титов в интервью ФАН выразил мнение, что у Крыма есть огромный потенциал для развития отечественной космической программы. По его словам, на полуострове сохранилось много объектов космической инфраструктуры, оставшейся еще со времен СССР, которые при должной модернизации смогут прослужить России еще долгие годы.