Эксперт рассказал, почему представители Запада опасаются посещать российский Крым

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с федеральным министром европейских и иностранных дел Австрии Александром Шаленнбергом сообщил, что Россия в любой момент готова принять на территории Крыма иностранных наблюдателей.

Однако на полуостров они должны попасть не через Украину, а либо прямым перелетом, либо через Крымский мост. Естественно, соблюдая все законы Российской Федерации. Политолог, председатель КРОО «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо назвал заявление главы МИД России верным, передает ФАН.

«Если правозащитники хотят посетить полуостров, то уж извольте быть взаимовежливыми: соблюдайте российские законы. Приезжайте в регион, посмотрите на все происходящее открытыми глазами. Международные мониторинговые миссии по правам человека отказываются приезжать в Крым через Крымский мост или аэропорт Симферополя специально. Для них это такая себе зацепка, чтобы отказаться от прямого мониторинга ситуации, связанной с соблюдением прав человека на полуострове, что открывает возможности для распространения откровенной лжи о регионе. Им просто легче врать о российском Крыме, не посещая его. Пальму первенства антикрымской лжи держит УВКПЧ ООН (Управление верховного комиссара ООН по правам человека. — Прим. ФАН)», — сообщил политолог в своем Telegram-канале.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, если позволить мониторинговым миссиям заезжать в Крым со стороны Украины, то в таком случае они будут интерпретировать свою поездку как непризнание российского статуса полуострова. Ряд иностранных правозащитников далеки от беспристрастности в своих оценках.

Но для истинных правозащитников, которым дороги права человека, въезд в Крым через Крымский мост или международный аэропорт Симферополя не может служить препятствием. Если для них это обстоятельство непреодолимой силы — значит, никакие они не правозащитники, констатировал Иван Мезюхо.

Ранее ФАН рассказывал, что общественник указал на дезинформацию в речи Мустафы Джемилева на «Крымской платформе». В частности, это касается численности крымских татар, уехавших из Крыма после 2014 года.