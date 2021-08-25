Российский путешественник узнал у крымчан, как изменилась их жизнь после 2014 года

Севастополь, 25 августа. Российский блогер посетил Крым, где пообщался с местными жителями. В частности он побывал в Севастополе, поговорив с горожанами, как изменилась их жизнь после 2014 года.

В Севастополе очень чистое море. Город очень ухожен, подчеркнул российский путешественник. Во время поездки мужчина пообщался с таксистом, который за полчаса «выдал» буквально все, что происходит на полуострове. Например, там активно строятся дороги и мосты.

«Вместе с этим цены на продукты и жилье также ползут наверх, что беспокоит местных. Хотя сам он в сезон зарабатывает, цитата: «как шейх», — рассказал пользователь платформы «Яндекс.Дзен» о встрече с таксистом.

Местная официантка рассказала, что в последние несколько лет в городе очень много туристов. Из-за этого она буквально валится с ног вечерами. После воссоединения Крыма с Россией у местных жителей прибавилось бумажной работы. Однако при Украине крымчане столкнулись с настоящим бумажным хаосом, рассказал местный бизнесмен.

«Девушка, продавщица кукурузы, вообще восторженно рассказала, что чуть ли не воздух и море стали приятнее с приходом РФ, ей все очень нравится», — отметил блогер.

Большинство крымчан положительно оценивает жизнь в составе России. Многие надеются, что власти решат их проблемы, возникшие еще при Украине. Сейчас Крым пользуется большой популярностью у россиян, желающих отдохнуть на морском побережье.