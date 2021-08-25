Политолог назвал два факта, указывающих на провал «Крымской платформы» Украины

В Симферополе прошел круглый стол на тему: «Крымская платформа»: итоги антироссийского шабаша». В дискуссии приняли участие политолог, председатель КРОО «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо, председатель РОО «Украинская община Крыма» Анастасия Гридчина и депутат Бахчисарайского городского совета РК Эрвин Мусаев.

В ходе обсуждения прошедшего в Киеве саммита Мезюхо выразил мнение, что президент Венгрии Янош Адер посетил «Крымскую платформу» для того, чтобы обсудить вопрос, связанный с ущемлением прав венгров на Украине. По его словам, это говорит о том, что ряд представителей государств использовали площадку не для того, чтобы обострить отношения с Россией, а чтобы высказать претензии к украинской стороне по тем или иным вопросам.

«Суть претензии президента Венгрии понятна и очевидна — украинское правительство нарушает права венгроязычных украинцев на образование, на использование языка в общественной жизни, использование венгерского языка в местных средствах массовой информации. Венгрия не собирается закрывать на это глаза. И позиция украинских националистов мешает официальному Киеву в вопросах интеграции со структурами Европейского союза, потому что Венгрия будет до конца отстаивать права венгроязычных украинцев или этнических венгров на Украине. И в плане защиты она будет использовать все инструментарии, чтобы саботировать экономическую или политическую интеграцию Украины даже не в Евросоюз, а структуры ЕС», — сказал политолог.

ФБА «Экономика сегодня» /

Он также предположил, что некоторые представители государств на самом деле приехали на саммит, чтобы обсудить вопросы никак не связанные с российским полуостровом. Об этом свидетельствует и присутствие на «Крымской платформе» министров энергетики ряда государств.

«Очевидно, что в кулуарах этого форума или на каких-то непубличных встречах обсуждался вопрос энергетической безопасности Европы, функционирования «Северного потока — 2», реакции Украины на запуск газопровода», — отметил Иван Мезюхо.

Эксперт считает, что и выступление президента Венгрии, и присутствие министров энергетики на саммите во многом говорят о провале антикрымской инициативы украинского государства.

Напомним, ранее общественник указал на дезинформацию в речи Джемилева на «Крымской платформе». Речь идет о якобы завезенных российских гражданах на полуостров после 2014 года, а также о покинувших республику крымских татарах.