Эксперт назвал долгожданным уголовное дело об экоциде из-за перекрытия СКК Украиной

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Экоцид» в связи с фактом перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу в 2014 году со стороны Украины. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Эксперты считают, что это начало глобальных изменений в отношениях между двумя странами. Подробности читайте далее в материале ФАН.

«В Главном следственном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 УК РФ («Экоцид»)», — уточнила Петренко.

Она также подчеркнула, что подобные действия нарушают положение конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду. Перекрытие Северо-Крымского канала оказало влияние и на качество питьевой воды, поскольку превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей.

По мнению председателя общественной палаты Республики Крым, политолога Александра Форманчука, данное решение является для многих крымчан долгожданным и не может не вызывать у них одобрения.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

«Что касается возбуждения уголовного дела, то благо, что в руководстве России переходят от тактики молчаливого наблюдения за тем, что происходит в этой небезразличной для нас стране, к более активному противодействию царящей там политике русофобии. И в данном случае возбуждение уголовного дела за перекрытие Северо-Крымского канала является долгожданным, поскольку это грубое нарушение прав жителей Крыма. В том числе и крымских татар, которых президент Украины Владимир Зеленский считает коренным народом Украины», — отметил эксперт.

Кроме того, он отметил, что в последнее время во внешней политике России наблюдается четкая тенденция по активному противодействию распространяемой на Украине русофобии, в том числе посредством выдачи многим жителям Донбасса российского гражданства. По его словам, многие из тех людей, кто это гражданство получил, в этом году будут баллотироваться в Государственную думу Российской Федерации, что также будет способствовать изменениям в нашей стране.

Ранее ФАН сообщал, что строительство Юго-Восточного обхода Симферополя вызвало у крымчан серьезное беспокойство. Жители переживают за безопасность Аянского водохранилища и его уникальной экосистемы.