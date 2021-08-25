Крымский политолог рассказал о призрачных перспективах Украины войти в состав ЕС

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украине потребуется не менее 20 лет работы, чтобы выполнить все необходимые условия для вступления в Евросоюз. По мнению крымского политолога Владимира Джараллы, эти слова следует трактовать как отказ принять страну в ЕС. Подробнее читайте в материале ФАН.

«Для вступления в ЕС есть куча условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не отвечает критериям членства. Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности», — заявила Кальюлайд журналистам.

Владимир Джаралла уверен, что Украина никогда не будет ни частью Европейского союза, ни НАТО. Это надо воспринимать как аксиому, данность.

«Если говорить о самой этой ситуации, то она очень смешная, так как, судя по всему, президент Эстонии стремится к тому, чтобы все анекдоты про эстонцев стали реальностью. Как известно, она прославилась несколько дней назад своим выступлением на «Крымской платформе». Очевидно, Кальюлайд хотела, чтобы она была очень драматичной, но в результате все получилось настолько нелепо и смешно, что никто так и не понял, что же именно она хотела сказать. Сейчас она назвала вещи своими именами, повторив, собственно, тот тезис, которого неофициально придерживается весь Евросоюз, потому что 20 лет — это никогда», — отметил политолог.

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Собеседник ФАН пояснил, что есть пример страны, с которой у ЕС были совершенно другие отношения, — это Турция. Там тоже говорили о 20 годах необходимых процессов. Евросоюз не мог принять Турцию в свой состав, так как она не является европейской страной, отмечает Джаралла.

Слова президента Эстонии означают, что Украину никто не собирается принимать в Европу.

«Еще одним моментом является то, что и сама Эстония, будучи членом Евросоюза, и еще громадное число новых стран, которые туда вошли, выполняет одну своеобразную роль. У них нет ни политического, ни экономического веса, чтобы влиять на политику Евросоюза, поэтому вместо этого они постоянно создают проблемы и выполняют роль громких, маленьких, но гордых [государств], которые постоянно заявляют о чем-то. После заявлений Кальюлайд можно утверждать, что Евросоюз даже не удосужился уделить Украине внимание и послал к Зеленскому своих своих лакеев из Прибалтики», — уточнил эксперт.

Ранее ФАН сообщал, что герой Советского Союза, космонавт Владимир Титов назвал Крым перспективным местом для развития систем дальней космической связи России. По его мнению, на полуострове осталось много наработок со времен СССР, которые при должной модернизации смогут прослужить стране еще многие годы.