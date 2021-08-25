Летний кубок КВН-2021 в Крыму: ФАН узнал, как проходила игра

В Крыму, в солнечной Ялте, на территории отеля Mriya Resort & SPA состоялся Летний кубок КВН 2021 года. На сцене встретились чемпионы прошлого года — команда «Русская дорога» из Армавира и «Татнефть» из Альметьевска. В битве за кубок им помогали команды-друзья «ИП Бондарев» (Надым, ЯНАО) и «Сборная Снежногорска» (Мурманск).
Открыло игру выступление всеми любимой местной команды «Полуостров». Зал тепло встретил юмористов, искрометные шутки вызывали радостный смех и бурные овации.
«Я считаю, что в прошлом году игры КВН в определенном смысле прошли в Крыму вынужденно — из-за пандемии, но это положило начало хорошей традиции. На мой взгляд, Крым — идеальное место для проведения Летнего кубка, потому что такое мероприятие должно проходить именно в летнем зале, без стен, с видом на море и закатным солнцем. Когда борьба есть, но она не принципиальна, главное — повеселить зрителя», — поделилась впечатлениями с ФАН собственный корреспондент КВН Виктория Асланова.
Она также добавила, что споры на тему «КВН тот или не тот» ведутся уже много лет, но практика показывает, что собираются огромные залы людей, поклонников игры. И концерт в Ялте не стал исключением: выступления были блистательными и вызывали бурю эмоций.
«Русская дорога» начала с песни «Ялта» Валентина Стрыкало, переделанной на свой лад: «нищеброды» в этой «Мрии» только мы одни — съели пальму, из бассейна выпили воды». После они шутили на тему подарка Александру Маслякову: хотели вручить сковородку, но передумали после того, как Леха уж очень вкусно описал, как эту самую сковородку использовать.
«Татнефть» начала выступление с пародии на «ИП Бондарев», продолжили дачей свидетельских показаний в стиле «театр одного актера» — номер пришелся очень по душе зрителям.
А ближе к финалу приветствия показали историю про маленькую Еву, которую родители оставили на бабушку, которая «там с ума сходит», а сами поехали на курорт. Девочка ехала с дальнобойщиками, читала в пути Пикуля и пешком перешла Крымский мост — все ради того, чтобы посмотреть в глаза бессовестным родителям. А позже оказалось, что у невероятно талантливой юной КВНщицы еще и день рождения — команда поздравила ее прямо на сцене под бурные аплодисменты зала.
Всего сыграли три конкурса: приветствие, музыкальный биатлон и музыкальное домашнее задание. И если после первого конкурса команды шли нога в ногу, то в конце даже не потребовалось объявлять сумму баллов за три конкурса — это была чистая победа «Русской дороги», или, как пошутили в конце игры, объединенной команды «ИП Русская дорога».
«Было очень смешно, ребят, было столько хороших, веселых, иногда просто дурацких шуток, но они такие были веселые, я очень смеялся — надеюсь, это останется в эфире каким-то образом. Я просто хохотал сегодня! Хочу вас поблагодарить и могу сказать еще, что для меня лично команда, которую вы назвали «ИП Русская дорога», выглядит как единая команда», — подытожил шоумен, ведущий и двукратный чемпион Высшей лиги КВН Вадим Галыгин.
Ранее ФАН рассказывал о звездном составе жюри на Летнем кубке КВН 2021 года, которое приехало в Крым для участие в игре.