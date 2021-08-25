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Летний кубок КВН-2021 в Крыму: ФАН узнал, как проходила игра
Общество
Летний кубок КВН-2021 в Крыму: ФАН узнал, как проходила игра
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

В Крыму, в солнечной Ялте, на территории отеля Mriya Resort & SPA состоялся Летний кубок КВН 2021 года. На сцене встретились чемпионы прошлого года — команда «Русская дорога» из Армавира и «Татнефть» из Альметьевска. В битве за кубок им помогали команды-друзья «ИП Бондарев» (Надым, ЯНАО) и «Сборная Снежногорска» (Мурманск).

Открыло игру выступление всеми любимой местной команды «Полуостров». Зал тепло встретил юмористов, искрометные шутки вызывали радостный смех и бурные овации. 

«Я считаю, что в прошлом году игры КВН в определенном смысле прошли в Крыму вынужденно — из-за пандемии, но это положило начало хорошей традиции. На мой взгляд, Крым — идеальное место для проведения Летнего кубка, потому что такое мероприятие должно проходить именно в летнем зале, без стен, с видом на море и закатным солнцем. Когда борьба есть, но она не принципиальна, главное — повеселить зрителя», — поделилась впечатлениями с ФАН собственный корреспондент КВН Виктория Асланова

Летний кубок КВН-2021 в Крыму: ФАН узнал, как проходила игра
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

Она также добавила, что споры на тему «КВН тот или не тот» ведутся уже много лет, но практика показывает, что собираются огромные залы людей, поклонников игры. И концерт в Ялте не стал исключением: выступления были блистательными и вызывали бурю эмоций.

«Русская дорога» начала с песни «Ялта» Валентина Стрыкало, переделанной на свой лад: «нищеброды» в этой «Мрии» только мы одни — съели пальму, из бассейна выпили воды». После они шутили на тему подарка Александру Маслякову: хотели вручить сковородку, но передумали после того, как Леха уж очень вкусно описал, как эту самую сковородку использовать. 

Летний кубок КВН-2021 в Крыму: ФАН узнал, как проходила игра
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

«Татнефть» начала выступление с пародии на «ИП Бондарев», продолжили дачей свидетельских показаний в стиле «театр одного актера» — номер пришелся очень по душе зрителям.

А ближе к финалу приветствия показали историю про маленькую Еву, которую родители оставили на бабушку, которая «там с ума сходит», а сами поехали на курорт. Девочка ехала с дальнобойщиками, читала в пути Пикуля и пешком перешла Крымский мост — все ради того, чтобы посмотреть в глаза бессовестным родителям. А позже оказалось, что у невероятно талантливой юной КВНщицы еще и день рождения — команда поздравила ее прямо на сцене под бурные аплодисменты зала. 

Летний кубок КВН-2021 в Крыму: ФАН узнал, как проходила игра
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

Всего сыграли три конкурса: приветствие, музыкальный биатлон и музыкальное домашнее задание. И если после первого конкурса команды шли нога в ногу, то в конце даже не потребовалось объявлять сумму баллов за три конкурса — это была чистая победа «Русской дороги», или, как пошутили в конце игры, объединенной команды «ИП Русская дорога». 

Летний кубок КВН-2021 в Крыму: ФАН узнал, как проходила игра
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

«Было очень смешно, ребят, было столько хороших, веселых, иногда просто дурацких шуток, но они такие были веселые, я очень смеялся — надеюсь, это останется в эфире каким-то образом. Я просто хохотал сегодня! Хочу вас поблагодарить и могу сказать еще, что для меня лично команда, которую вы назвали «ИП Русская дорога», выглядит как единая команда», — подытожил шоумен, ведущий и двукратный чемпион Высшей лиги КВН Вадим Галыгин.

Ранее ФАН рассказывал о звездном составе жюри на Летнем кубке КВН 2021 года, которое приехало в Крым для участие в игре.

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