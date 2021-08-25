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Мэров городов Крыма обязали писать объяснительные из-за несоблюдения антиковидных мер
Общество
Мэров городов Крыма обязали писать объяснительные из-за несоблюдения антиковидных мер
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым  / 

Главам администраций крымских городов придется письменно объясняться за несоблюдение или слабый контроль за выполнением антиковидных мер. Об этом в ходе заседания оперативного штаба по коронавирусу заявил глава минэкономразвития РК Дмитрий Шеряко.

По его словам, глава Крыма Сергей Аксенов поручил главам городов полуострова до конца завтрашнего дня, то есть 26 августа, подготовить объяснительные на его имя. 

«Объяснительная написана должна быть от руки — не менее чем на трех листах, с объяснением, почему затягивали сроки. Почему материалы в Роспотребнадзор в некоторых ситуациях уходили спустя две-три недели», ― отметил министр.

Для примера он вспомнил историю, когда еще в июне-июле в Бахчисарайском районе и Симферополе был выявлен рад нарушений в кафе, но при этом местные власти так и не приняли никаких мер по внесению предприятий в черный список (в нем сегодня числится 71 предприятие, чаще всего из-за работы после 23 часов).

Мэров городов Крыма обязали писать объяснительные из-за несоблюдения антиковидных мер
Пресс-служба Госкомвет РК  / 

При этом 84 заведения на полуострове на сегодняшний день могут работать круглосуточно, поскольку они получили соответствующие разрешения после выполнения всех требований и норм. Главное из них — весь персонал должен быть привит от коронавируса, чтобы минимизировать риски заболевания клиентов.

Ранее Сергей Аксенов жестко отреагировал на ситуацию в прибрежном поселка Песчаное, где местная глава установила свои антиковидные правила, разрешив некоторым кафе работать после 23 часов. Аксенов порекомендовал ей покинуть свою должность.

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крым коронавирус
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