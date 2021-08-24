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Мужчина умер от удара тюбингом в Крыму
Происшествия
Мужчина умер от удара тюбингом в Крыму
Pr Scr youtube.com

Феодосия, 24 августа. Мужчину ударило по голове надувное приспособление для купания, которое двигалось за лодкой на большой скорости, в результате пострадавший погиб.

По имеющимся данным, 58-летний отдыхающий заплыл за буи, которые ограждали выделенную акваторию для плавания, и поплыл в открытое море. В это время там находился катер, тянущий за собой тюбинг «Таблетка». Управляющий им мужчина не заметил пловца и задел его голову надувным приспособлением для развлечений.

Пострадавшего доставили на берег. Он находился некоторое время в сознании, однако скончался до приезда медиков. Полиция выясняет обстоятельства случившегося, а также решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще один рабочий погиб при падении с высоты из-за оборвавшегося троса на улице 800-летия Москвы.

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