Мужчина умер от удара тюбингом в Крыму

Феодосия, 24 августа. Мужчину ударило по голове надувное приспособление для купания, которое двигалось за лодкой на большой скорости, в результате пострадавший погиб.

По имеющимся данным, 58-летний отдыхающий заплыл за буи, которые ограждали выделенную акваторию для плавания, и поплыл в открытое море. В это время там находился катер, тянущий за собой тюбинг «Таблетка». Управляющий им мужчина не заметил пловца и задел его голову надувным приспособлением для развлечений.

Пострадавшего доставили на берег. Он находился некоторое время в сознании, однако скончался до приезда медиков. Полиция выясняет обстоятельства случившегося, а также решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще один рабочий погиб при падении с высоты из-за оборвавшегося троса на улице 800-летия Москвы.