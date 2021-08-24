СК возбудил дело об экоциде по факту перекрытия Северо-Крымского канала

Севастополь, 24 августа. Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело об экоциде после перекрытия Северо-Крымского канала.

По данным правоохранителей, неустановленные лица после вхождения Республики Крым в состав России причинили ущерб экономической, социальной и экологической обстановке полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала. Строительство дамбы на территории Херсонской области привело к тому, что с 26 апреля 2014 года подача днепровской воды по каналу прекратилась.

В результате этого за шесть лет соленость Сиваша выросла в три раза, популяция почти всех видов животного мира, в том числе краснокнижных животных, сократилась, некоторые из них и вовсе считаются исчезнувшими. Из-за отсутствия должного водоснабжения региона также произошло истощение сельскохозяйственных земель.

Перекрытие Северо-Крымского канала отразилось и на качестве воды, используемой для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следствие выясняет все обстоятельства преступления и устанавливает личности причастных к нему злоумышленников. Подозреваемым грозит наказание до 20 лет лишения свободы.