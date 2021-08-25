Жительница Донбасса рассказала, как она сбежала от войны на Украине в российский Крым

В прошлом жительница небольшого поселка Старобешево под Донецком Ирина Подрезова рассказала ФАН, как ей пришлось покинуть дом в 2014 году, как она пыталась сначала осесть в разных городах Украины, а затем уехала жить в Россию. Она бежала от войны, которая длится в Донбассе уже восьмой год. Власти Украины, прикрываясь низкими заявлениями о «борьбе с агрессором», уничтожают несогласные с киевской политикой регионы, разрушая семьи и города.

«Когда весной 2014 года начала разгораться война, я почти сразу была уверена, что это затянется надолго. Да, была совсем небольшая надежда, что власти все же смогут договориться с людьми и не бить по ним вот так, без разбора. Тогда я подумала, что могла бы поехать к тетке в Чернигов, некоторое время там поработать, а потом вернуться домой. Я вдова, поэтому быстро сама собралась и уехала», ― рассказывает собеседница агентства.

Федеральное агентство новостей /

Планам женщины не суждено было сбыться, поэтому за восемь лет она так ни разу и не побывала дома. Подрезова только от знакомых знает, как поселок переживал все бомбежки, артобстрелы, похороны соседей и близких и как он живет сегодня.

«Уезжала, думала ненадолго. Зимние вещи даже не брала, надеялась, что вернусь уже к октябрю-ноябрю. Но летом стало понятно, когда шла самая настоящая война, происходил буквально геноцид мирного населения, что это может долго не прекращаться. Я тогда с ужасом читала новости, плакала. Очень шокировало то, как о нас писали в украинской прессе: что мы «сепаратисты», якобы нас «оккупировали» и это якобы мы нападаем на Украину, что мы уже не один народ, а враги, и все в таком духе. Сколько лет прошло, а до сих пор в голове не укладывается, как они могли на свой народ оружие направить», ― вспоминает дончанка.

Федеральное агентство новостей /

Женщина говорит, что несколько лет скиталась по разным городам Украины: сначала жила у родственников в Чернигове, потом у подруги в Виннице, после — почти год в Харькове у знакомых. Везде находила работу, так как многое умеет: есть медицинское образование, работала и администратором, и продавцом. Однако заработок весь уходил на питание, проживание, одежду и мелкие расходы.

«В 2017 году решила, что больше не могу терпеть такой образ жизни и постоянное эмоциональное давление со стороны СМИ и властей. Пару раз наблюдала всякие «патриотические» нападки на людей за русский язык, это было ужасно обидно и отвратительно, поэтому я решила уехать в Россию. Перебралась сначала в Белгород, а позже в Подмосковье. Прошла курсы, обучилась на косметолога и массажиста. Сейчас уже почти полностью перебралась в Крым, потому что для меня больше здесь подходит климат, я замечаю это по своему здоровью. Тем более тут на полуострове много гостиниц, где мои услуги очень востребованы», ― рассказала Ирина Подрезова.

В свой родной поселок собеседница ФАН возвращаться уже не собирается из-за войны и разрухи, которую Украина принесла Донбассу. При этом признается, что забыть и простить все эти ужасы она вряд ли когда-то сможет, потому что потеряла много близких людей.

Ранее ФАН сообщал, что жители Крыма в особенной манере поздравили Украину с 30-й годовщиной независимости страны. Люди отметили, что сегодня государство не является независимым, а больше похоже на американскую колонию.