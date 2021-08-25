Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 08:30
08:14
Общество
Московские власти продолжают реконструкцию 15 местных прудов
08:12
Происшествия
Пассажиры экскурсионного парохода спасли из воды полуголую девушку в Петербурге
08:10
Шоу-бизнес
Азиза и ее молодой муж приняли решение о суррогатном материнстве
08:07
Происшествия
ОМОН за один день посетил три места обнаружения гранат в Санкт-Петербурге
08:00
Политика
«Зрада»: украинский журналист оценил «советский» парад в честь Дня независимости Украины
08:00
Общество
Жительница Донбасса рассказала, как она сбежала от войны на Украине в российский Крым
08:00
Весь мир
Надежды Индии на торговую сделку с США не оправдались
07:57
Общество
Шугалей прибыл на территорию Афганистана для изучения ситуации
07:57
Общество
Эксперт Солодилов рассказал о спросе на сотрудников IT-индустрии в будущем
07:53
Экономика
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос почти на 10 копеек
Все новости

Жительница Донбасса рассказала, как она сбежала от войны на Украине в российский Крым
Общество
Жительница Донбасса рассказала, как она сбежала от войны на Украине в российский Крым
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

В прошлом жительница небольшого поселка Старобешево под Донецком Ирина Подрезова рассказала ФАН, как ей пришлось покинуть дом в 2014 году, как она пыталась сначала осесть в разных городах Украины, а затем уехала жить в Россию. Она бежала от войны, которая длится в Донбассе уже восьмой год. Власти Украины, прикрываясь низкими заявлениями о «борьбе с агрессором», уничтожают несогласные с киевской политикой регионы, разрушая семьи и города.

«Когда весной 2014 года начала разгораться война, я почти сразу была уверена, что это затянется надолго. Да, была совсем небольшая надежда, что власти все же смогут договориться с людьми и не бить по ним вот так, без разбора. Тогда я подумала, что могла бы поехать к тетке в Чернигов, некоторое время там поработать, а потом вернуться домой. Я вдова, поэтому быстро сама собралась и уехала», ― рассказывает собеседница агентства.

Жительница Донбасса рассказала, как она сбежала от войны на Украине в российский Крым
Федеральное агентство новостей  / 

Планам женщины не суждено было сбыться, поэтому за восемь лет она так ни разу и не побывала дома. Подрезова только от знакомых знает, как поселок переживал все бомбежки, артобстрелы, похороны соседей и близких и как он живет сегодня.

«Уезжала, думала ненадолго. Зимние вещи даже не брала, надеялась, что вернусь уже к октябрю-ноябрю. Но летом стало понятно, когда шла самая настоящая война, происходил буквально геноцид мирного населения, что это может долго не прекращаться. Я тогда с ужасом читала новости, плакала.

Очень шокировало то, как о нас писали в украинской прессе: что мы «сепаратисты», якобы нас «оккупировали» и это якобы мы нападаем на Украину, что мы уже не один народ, а враги, и все в таком духе. Сколько лет прошло, а до сих пор в голове не укладывается, как они могли на свой народ оружие направить», ― вспоминает дончанка.

Жительница Донбасса рассказала, как она сбежала от войны на Украине в российский Крым
Федеральное агентство новостей  / 

Женщина говорит, что несколько лет скиталась по разным городам Украины: сначала жила у родственников в Чернигове, потом у подруги в Виннице, после — почти год в Харькове у знакомых. Везде находила работу, так как многое умеет: есть медицинское образование, работала и администратором, и продавцом. Однако заработок весь уходил на питание, проживание, одежду и мелкие расходы.

«В 2017 году решила, что больше не могу терпеть такой образ жизни и постоянное эмоциональное давление со стороны СМИ и властей. Пару раз наблюдала всякие «патриотические» нападки на людей за русский язык, это было ужасно обидно и отвратительно, поэтому я решила уехать в Россию. Перебралась сначала в Белгород, а позже в Подмосковье.

Прошла курсы, обучилась на косметолога и массажиста. Сейчас уже почти полностью перебралась в Крым, потому что для меня больше здесь подходит климат, я замечаю это по своему здоровью. Тем более тут на полуострове много гостиниц, где мои услуги очень востребованы», ― рассказала Ирина Подрезова.

В свой родной поселок собеседница ФАН возвращаться уже не собирается из-за войны и разрухи, которую Украина принесла Донбассу. При этом признается, что забыть и простить все эти ужасы она вряд ли когда-то сможет, потому что потеряла много близких людей.

Ранее ФАН сообщал, что жители Крыма в особенной манере поздравили Украину с 30-й годовщиной независимости страны. Люди отметили, что сегодня государство не является независимым, а больше похоже на американскую колонию.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жительница Донбасса рассказала, как она сбежала от войны на Украине в российский Крым
россия украина крым война в донбассе
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru