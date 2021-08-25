Общественник указал на дезинформацию в речи Джемилева на «Крымской платформе»

Депутат Верховной рады Украины, бывший глава запрещенного в РФ «Меджлиса крымско-татарского народа»1 (организация является экстремистской и запрещена на территории России) Мустафа Джемилев заявил на саммите так называемой «Крымской платформы», что якобы за время нахождения республики в составе РФ полуостров покинуло около 30 тысяч крымских татар.

Вместе с тем, по его данным (неизвестно откуда взявшимся), РФ якобы завезла в Крым от 6 тысяч до 1,5 миллионов российских граждан. Также Джемилев традиционно пожаловался на ситуацию на полуострове, поскольку, дескать, именно из-за давления российских властей крымские татары вынуждены покидать республику.

Пресс-служба Госкомнаца РК /

В комментарии ФАН крымский общественный деятель Андрей Круглов отметил, что подсчитать точное количество крымских татар, которые действительно покинули республику, очень сложно без проведения переписи населения, где указывается национальность. Тем более люди могли уезжать как на Украину, где им обещали построить квартиры и выдать землю, но в итоге они остались ни с чем, так и в другие города России, где уровень жизни гораздо выше, чем в соседней стране. При этом точно неизвестно, сколько крымских татар впоследствии вернулось жить в Крым.

«Есть данные, что в 2014 году полуостров покинуло от 10 до 12 тысяч крымских татар, но никак не 30 тысяч, о чем говорит Джемилев. Другой вопрос — сколько из них было сторонников запрещенного «Меджлиса крымско-татарского народа», куда они уехали и сколько их в итоге вернулось. Точные данные на этот счет будут только в конце 2022 года, когда опубликуют результаты всероссийской переписи населения, которая должна пройти осенью этого года. Так что пока мы с таким же успехом можем заявить, что в Крым переехало 100 тысяч крымских татар с территории Украины после 2014 года. И никто эту информацию не сможет ни подтвердить, ни проверить, ни опровергнуть», — констатировал собеседник издания.

Пресс-служба Госкомнаца РК /

«Однако о завезенных сюда 1,5 млн российских граждан не может быть и речи, потому что население полуострова хоть и увеличивается, но точно не такими быстрыми темпами. И что вообще значит — завезенные? Неужели на Украине и Западе думают, что в Крым и Севастополь людей просто так массово привозят эшелонами? Также хочу обратить внимание на то, какой идет разброс данных — от 6 тысяч до 1,5 млн человек. Видимо, у них нет даже интернета, чтобы посмотреть официальную статистику. С этой задачей справился бы даже школьник, но вот украинская разведка это сделать не в состоянии, чтобы Джемилев не позорился на весь мир своими глупыми и лживыми заявлениями», — добавил общественник.

Если брать официальные данные по переписи населения в Крыму в 2001 и 2014 годах, то по ним можно увидеть, что количество людей, которые идентифицировали себя русскими, увеличилось за этот период с 60,4% до 67,9%. Украинцев, наоборот, стало меньше: с 24,01% в 2001 году до 15,08% в 2014 году. При этом крымских татар стало немного больше: 10,22% и 10,57% соответственно от населения полуострова.

Ранее ФАН сообщил, что жители полуострова оценили идею Украины создать крымско-татарскую автономию. Они заявили, что такого не произойдет по одной простой причине — украинские власти никогда не выполняют данные ими обещания.

1 Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.