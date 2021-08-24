Сегодня Украина празднует 30-летие независимости страны. В этот день в Киеве прошла торжественная программа с участием иностранных глав государств, в частности Польши и Литвы, по плацу промаршировали солдаты НАТО, а также состоялся парад военной техники. Кроме того, над украинской столицей пролетели американские, британские и польские истребители, а также вертолеты США и словацкие транспортники.

Жители Крыма с 2014 года, с момента воссоединения полуострова с Россией, больше не отмечают День независимости Украины. Об этом они рассказали в разговоре с корреспондентом ФАН. По словам людей, для них это, по сути, никогда и не было каким-то особым или праздничным днем, потому что они всегда чувствовали себя частью Российской Федерации.

«Раньше-то и отмечать было особо нечего, гордости за страну не было, потому что после обретения независимости Украина начала все продавать и уничтожать, в особенности свою мощную промышленность, которая ей досталась после развала СССР. Она не смогла самостоятельно справиться с таким богатством, поэтому сегодня страна уже не является независимой, и все это прекрасно знают. Поэтому мне до сих пор непонятно, что они там празднуют, если никакой независимости у Украины нет. Тут нечего обсуждать», — заявил Дмитрий Якубов, житель Симферополя.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«Что они там могут праздновать, если страна находится полностью под внешним управлением? Сегодня Украина больше похожа на американскую колонию, нежели на независимое государство. Поздравлять украинцев тут особо не с чем, поэтому могу им пожелать только сил и терпения, а также чтобы президентом у них был настоящий лидер, который будет заботиться о собственном народе, а не о счетах в банках. Правда, как мне кажется, ждать этого придется им очень долго, поэтому все, кто хочет видеть такого человека у власти, пусть переезжают жить в Россию, в Крым, мы всегда будем рады видеть наших, хоть уже и бывших, соотечественников рядом», — отметил другой житель крымской столицы Вячеслав Рябцев.

Вместе с тем жители полуострова пожелали Украине хотя бы в течение следующих десяти лет стать действительно независимым государством, поскольку тогда страна перестанет быть антироссийским проектом и начнет вести конструктивный диалог о налаживании взаимовыгодных отношений с Россией.

Ранее ФАН рассказывал, что глава РК Сергей Аксенов жестко высказался по поводу результатов проведения «Крымской платформы». Он отметил, что обсуждать возвращение Крыма под контроль Киева — все равно что пытаться вернуть вчерашний день или прошлогодний снег.