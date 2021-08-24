«Русская дорога» и «Татнефть» поборются за кубок чемпионов на Летнем кубке КВН в Ялте

Сегодня, 24 августа, на территории отеля Mriya Resort & SPA в Ялте впервые пройдет Летний кубок КВН. За звание чемпионов этого года поборются две сильнейшие команды — «Русская дорога» из Армавира и «Татнефть» из Альметьевска. В декабре прошлого года они так и не смогли выяснить, кто смешнее, и поделили чемпионский титул. Но сегодня они вновь встретятся на сцене, и победит сильнейший.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Чемпионам в их битве будут помогать команды-друзья — «ИП Бондарев» (Надым, ЯНАО) и «Сборная Снежногорска» (Мурманск). Команды покажут раздельное приветствие, далее сыграют «Биатлон», а в конкурсе «Музыкальное домашнее задание» чемпионы и их помощники объединятся и выступят вместе. Также на правах хозяев концерт откроет местная команда «Полуостров», вице-чемпионы 2020 года.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Игру проведет бессменный ведущий КВН, президент «Планеты КВН» Александр Масляков, а оценивать шутки ребят будут семеро компетентных судей: Вадим Галыгин, Пелагея, Валдис Пельш, Сергей Першин, Константин Эрнст, Сангаджи Тарбаев и Никита Нагорный.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

На официальном сайте Высшей лиги и в Telegram-канале этого сезона КВН с 19:00 будет доступна текстовая трансляция с искрометными шутками и ярким фоторепортажем.

Ранее ФАН рассказывал, что команда КВН «Батя против» поделилась впечатлениями от Крыма и крымского зрителя.