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«Русская дорога» и «Татнефть» поборются за кубок чемпионов на Летнем кубке КВН в Ялте
Общество
«Русская дорога» и «Татнефть» поборются за кубок чемпионов на Летнем кубке КВН в Ялте
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Сегодня, 24 августа, на территории отеля Mriya Resort & SPA в Ялте впервые пройдет Летний кубок КВН. За звание чемпионов этого года поборются две сильнейшие команды — «Русская дорога» из Армавира и «Татнефть» из Альметьевска. В декабре прошлого года они так и не смогли выяснить, кто смешнее, и поделили чемпионский титул. Но сегодня они вновь встретятся на сцене, и победит сильнейший.

Летний кубок КВН впервые пройдет в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

Чемпионам в их битве будут помогать команды-друзья — «ИП Бондарев» (Надым, ЯНАО) и «Сборная Снежногорска» (Мурманск). Команды покажут раздельное приветствие, далее сыграют «Биатлон», а в конкурсе «Музыкальное домашнее задание» чемпионы и их помощники объединятся и выступят вместе. Также на правах хозяев концерт откроет местная команда «Полуостров», вице-чемпионы 2020 года.

Летний кубок КВН впервые пройдет в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

Игру проведет бессменный ведущий КВН, президент «Планеты КВН» Александр Масляков, а оценивать шутки ребят будут семеро компетентных судей: Вадим Галыгин, Пелагея, Валдис Пельш, Сергей Першин, Константин Эрнст, Сангаджи Тарбаев и Никита Нагорный

Летний кубок КВН впервые пройдет в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

На официальном сайте Высшей лиги и в Telegram-канале этого сезона КВН с 19:00 будет доступна текстовая трансляция с искрометными шутками и ярким фоторепортажем.

Ранее ФАН рассказывал, что команда КВН «Батя против» поделилась впечатлениями от Крыма и крымского зрителя.

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крым квн ялта
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