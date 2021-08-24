ФСБ ликвидировала цех по производству наркотиков в Крыму

Симферополь, 24 августа. Сотрудники ФСБ выявили нелегальное производство наркотиков в Красноперекопском районе Крыма. Подпольная лаборатория располагалась в одном из коттеджей.

Правоохранители установили, что преступники наладили производство синтетического наркотика. Двое ранее судимых мужчин также занимались продажей своего мефедрона. Для сбыта они пользовались «тайниками-закладками».

Недавно в Башкирии силовики прервали деятельность нелегального «цеха», где четверо граждан занимались изготовлением запрещенных веществ. Криминальное производство они оборудовали на территории дачи.