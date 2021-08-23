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Рабочие в Севастополе написали слово «дети» с четырьмя ошибками
Общество
Рабочие в Севастополе написали слово «дети» с четырьмя ошибками
gov.karelia.ru

Севастополь, 23 августа. Дорожные рабочие в Севастополе при нанесении разметки четыре раза ошиблись в написании слова «дети», поменяв местами два слога.

Сотрудники частной дорожной компании не справились с четырьмя буквами. Вместо слова «дети» рабочие написали на асфальте «тиде». Как сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, рабочие случайно допустили ошибку, всему виной человеческий фактор. В данный момент надпись на асфальте уже закрашена.

Ранее сообщалось, что дети пишут послания на асфальте пешеходам. В столице Мордовии перед пешеходными переходами начали появляться яркие надписи для тех, кто намеревается пересечь дорогу.

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дети ошибка разметка
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