Эстонцы Крыма посетили на полуострове старинные дома предков

На днях на территории российского полуострова состоялось мероприятие «День эстонской культуры в Крыму», приуроченное к 160-летию основания эстонского поселения Замрук (сейчас это село Береговое Бахчисарайского района) и к 90-летию со дня рождения писателя, краеведа-исследователя эстонских поселений Леонгарда Сальмана.

Участники «Дня эстонской культуры» посетили места историко-культурного наследия крымских эстонцев и проехались по следам эстонского писателя Эдуарда Вильде, который в 1904 году совершил поездку в Крым. Об этом рассказали ФАН в Крымском эстонском обществе.

Мероприятие началось с посещения села Кольчугино, где раньше находилась бывшая немецкая колония Кроненталь-Булганак. На этой территории ранее была лютеранская кирха (сейчас там находится православный приход храма во имя Святого Рождества Христова) и католический храм (ныне Римско-католическая церковь Успения Пресвятой Девы Марии). Также тут сохранилась земская больница XIX века, услугами которой пользовались эстонцы.

«В католическом храме состоялась встреча с ее настоятелем отцом Даниилом, который рассказал об истории бывшей лютеранской кирхи. Прозвучали песни на эстонском, немецком, русском и украинском языках», — рассказали в обществе.

Крымское эстонское общество /

Затем члены общины посетили село Береговое — первое поселение эстонцев в Крыму, которое было основано 1 ноября 1861 года. В селе Береговое состоялось возложение цветов к мемориальным доскам писателю Эдуарду Вильде и общественному деятелю Эдуарду Лааману. Известно, что до заселения эстонцами на этих землях проживали татары, однако они их покинули по итогам Крымской войны 1854–1856 гг.

Также они побывали и осмотрели старинные дома, принадлежавшие когда-то эстонским семьям, в том числе в селах Вилино и Песчаное. Целью проведения этого мероприятия является сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обрядов эстонцев, проживающих в Крыму, а также межнационального согласия.

Крымское эстонское общество /

Интересно, что эстонцы появились в Крыму после решения Российской империи заселить пустующие земли полуострова, которые находились в неудовлетворительном состоянии после Крымской войны. В 1861 году эстонцам предложили четыре уезда для поселения (Феодосийский, Симферопольский, Перекопский и Евпаторийский), а также выделили для них 36 тысяч десятин земли в 40 опустевших деревнях.

Добровольцам на каждую душу мужского пола полагалось 12–15 гектаров казенной пахотной земли, при этом каждая супружеская пара или семья получали по 100 рублей серебром ссуды и семян на год. Кроме того, поселенцы освобождались от судебного и подушного налогов, а также в течение трех лет мужчин не могли призвать в армию.

В результате люди поселились в каждом из уездов. С 1861 по 1963 годы в Крым приехали тысячи эстонцев, а в 1865 году на полуострове существовало четыре моноэтнических эстонских поселения: Замрук (Береговое), Джурчи (Первомайское), Кончи-Шавва (Краснодарка), Сырт-Каракчора (село Даниловка, ныне не существует).

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что джазмены из США поделились впечатлениями от выступления в российском Крыму. Также они указали, отличаются ли чем-то слушатели музыки в Нью-Йорке или в европейских странах.