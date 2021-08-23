Водитель внедорожника разозлил жителей Крыма своим поведением вблизи Севастополя

Крым, 23 августа. В управлении министерства внутренних дел по Севастополю начали проверку по факту заезда внедорожника с московскими номерами на крышу одного из дотов времен Великой Отечественной войны, который находится в Балаклавском районе у мыса Фиолент. В ведомстве заверили, что по данному факту будет принято соответствующее процессуальное решение.

Известно, что ранее в крымских соцсетях появилась фотография внедорожника марки Toyota, который был расположен на памятнике боевой славы — командном пункте 623-й береговой батареи. Это и стало причиной проверки. При этом пользователи Сети раскритиковали водителя, который додумался заехать и, возможно, даже на время припарковать свой автомобиль на памятнике, передает ФАН.

«Люди, почему вы так безответственно относитесь к своей истории, позорите ее? Ладно бы это были дети, которым, возможно, что-то не объяснили, но когда так поступают взрослые люди, причем осознано, становится даже противно, что такое вообще возможно у нас в стране», — написала Мария Маркова.

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«Надеюсь, полиция их быстро найдет, там им объяснят, что такое плохо и хорошо. Осквернение памятников ВОВ нельзя просто так спускать с рук», — добавил Андрей Кучишин.

Вместе с тем комментаторы отметили, что в будущем подобная ситуация может еще больше усугубиться, потому что, к сожалению, молодежь плохо знает историю, что уже сегодня иногда приводит к плохим последствиям. А чтобы избежать этого, они посоветовали родителям больше заниматься со своими детьми.

Напомним, ранее россиянка назвала плюсы и минусы отдыха в Крыму в бархатный сезон. По ее словам, когда лето заканчивается, по полуострову можно путешествовать без автомобильных пробок.