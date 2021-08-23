Аксенов жестко высказался по поводу результатов проведения «Крымской платформы»

Так называемый саммит «Крымская платформа», который с официальной частью (когда президент и другие первые лица страны встречали гостей) продлился не более четырех часов. На мероприятии были высказаны давно заученные тезисы об «агрессии России», что на полуострове якобы страдает мирное население и что Крым необходимо вернуть Украине.

По поводу этого саммита уже высказался глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он отметил, что никаких результатов данное мероприятие не принесло, поскольку и так был очевиден его провал из-за несостоятельности самого саммита и его организаторов, передает ФАН.

«Единственным практическим результатом проведения «Крымской платформы» стал вонючий выхлоп вранья и русофобии в информационном пространстве. Других результатов и быть не могло по одной простой причине: обсуждать возвращение Крыма под контроль Киева — все равно что пытаться вернуть вчерашний день или прошлогодний снег. Это — самое глупое и безнадежное занятие на свете. Ничего нового киевский шабаш не принес: все те же надоевшие сказки об «аннексии», «оккупации», «милитаризации» Крыма, все то же демонстративное игнорирование мнения крымчан и результатов свободного выбора, который народы полуострова сделали в 2014 году», — подчеркнул Аксенов.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, киевская власть еще долго будет рассказывать об очередной «перемоге», чтобы отвлечь население страны от катастрофических итогов трех десятилетий «незалежности» и от того факта, что любитель нетрадиционного использования роялей, который сегодня исполняет роль президента, нагло обманул своих избирателей и не выполнил ни одного предвыборного обещания.

«На самом деле «Платформа» в очередной раз продемонстрировала несостоятельность украинской государственности, которая не может существовать без внешних подпорок и костылей и не в состоянии сделать без них ни шага. Стоит убрать хотя бы часть этих подпорок — бандеровский режим в Киеве рухнет еще быстрее, чем проамериканский режим в Кабуле», — отметил глава РК.

Вместе с тем Сергей Аксенов добавил, что «возвращенцам» Крыма уже можно начинать бронировать места на шасси американских самолетов, потому что в салон пустят не всех.

Напомним, ранее эксперт объяснил ФАН, почему Украина никогда не сможет «разблокировать» Черноморский регион. Он отметил, что это может произойти только в фантазиях украинского президента, а также США и НАТО.