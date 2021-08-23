Эксперт рассказал, как США попытаются использовать «Крымскую платформу» против России

На так называемом саммите «Крымская платформа», который в этот понедельник проходит в Киеве при участии представителей других стран, в основном западных, в очередной раз обсуждают якобы незаконное воссоединение полуострова с Россией в 2014 году.

Примечательно, что ни проведенный референдум, ни его результаты, а также мнение самих крымчан, которое они высказывают на протяжении уже семи лет, в Киеве не учитывают. В разговоре с ФАН крымский общественник, юрист Анатолий Леонов, который давно следит за ситуацией в соседней стране, признал, что для Украины это большой проект, который может помочь ей вернуть вопрос Крыма на международный уровень.

«Очевидно, что в организации этого мероприятия ей помогали, потому что никто и никогда бы просто так не приехал в Киев, тем более — президенты других стран. Всегда, как говорится, нужно искать, кому это выгодно. В конкретно данном случае, я думаю, речь идет о США, поскольку другие государства от этого саммита ничего конкретного не получат, кроме возможной американской финансовой помощи или чего-то подобного за то, что те и дальше себе в ущерб будут разрывать экономические и политические связи с Россией. Соединенные Штаты же в результате будут иметь в своих руках, по сути, безграничный инструмент введения новых ограничений против РФ», — сказал собеседник издания.

Федеральное агентство новостей /

Об этом несложно догадаться, поскольку президент Украины Владимир Зеленский уже перечислил основные тезисы мероприятия — расширение санкций в отношении России и безопасность в регионах Черного и Азовского морей.

«Есть еще два вопроса, которые будут обсуждаться. Но они, как мне кажется, нужны больше для прикрытия первых двух, поскольку в реальности они не могут быть кому-то действительно интересны. [Это] экономические и экологические последствия «оккупации полуострова», а также международное гуманитарное право. Конечно, здесь мы не берем в расчет те организации, которые занимаются изучением того или иного вопроса, после чего на их непроверенные и ничем неподтвержденные данные ссылаются другие страны, чтобы в чем-то обвинить другое государство или, наоборот, помочь ему, если им это выгодно. Самый наглядный и простой пример, который доказывает лицемерие и двойные стандарты других стран и международных организаций, — полная блокада Крыма со стороны Украины, в особенности водная», — подчеркнул Леонов.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, никто на Западе так и не увидел в водной блокаде полуострова ничего, что могло бы нарушать права человека. А когда американским или европейским политикам задают прямой вопрос на эту тему, то они обычно говорят, что все это «российская пропаганда», что они «не обладают такой информацией», или обещают изучить этот вопрос.

«Возвращаясь к «Крымской платформе», хочу сказать, что данное мероприятие и те документы, которые там будут подписаны при участии представителей около 45 стран, будут использоваться против России. Безусловно, за те семь лет, что Крым находится в составе РФ, против нашей страны были введены, наверное, все возможные точечные санкции, которые были выгодны Западу. В других же вопросах страны продолжают молча сотрудничать с Россией, в том числе это касается и Украины. Однако в условиях пандемии и предкризисного состояния мира, по всей видимости, США нужны новые рычаги давления на своих геополитических врагов, кем и является РФ. Правда, делать они это будут как обычно — чужими руками, то есть с помощью других стран — членов «Крымской платформы», — констатировал эксперт.

Анатолий Леонов подчеркнул, что вопрос Крыма для Москвы закрыт, соответственно, никто на территориальную целостность России посягнуть не сможет — страх быть уничтоженными все же страшнее, даже США это прекрасно понимают. Поэтому переживать, что кто-то заберет Крым у России, точно не стоит.

Напомним, ранее эксперт рассказал, что надеется получить «Меджлис» от Украины после «Крымской платформы». Речь идет о некой территориальной автономии, основанной на национальном признаке.