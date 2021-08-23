Сотрудники МЧС спасли двух котят из огня в Симферополе

Симферополь, 23 августа. Спасатели вытащили двух котят из горящей квартиры. Одного котенка пришлось откачивать, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

Животных пожарные обнаружили случайно при тушении возгорания в квартире многоэтажного дома в Симферополе. Испуганные и пытавшиеся спастись от пламени малыши забились в угол комнаты. Котят вытащил из огня начальник караула шестой пожарно-спасательной части.

Одного из зверят пришлось откачивать. Сотрудник МЧС подал малышу кислород и начал свободной рукой растирать ему шею и грудную клетку. В итоге трехцветный котенок пришел в себя. Они были отпоены водой и переданы хозяевам.

Накануне в Башкирии спасатель вытащил из воды мальчика, который не подавал признаков жизни. Сотрудник МЧС реанимировал пострадавшего семь минут до приезда скорой помощи.