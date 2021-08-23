Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 13:29
13:28
Происшествия
Пропавших в лесу под Великим Новгородом пенсионерок нашли живыми
13:27
Политика
Песков заявил об отсутствии наполнения для встречи «нормандского формата»
13:27
Экономика
Банк России понизил официальные курсы доллара и евро
13:26
Политика
Шугалей: Евросоюз использует пандемию коронавируса для проведения антироссийской политики
13:26
Общество
Медики назвали пять обыденных вещей, которые наносят вред мозгу
13:26
Политика
Песков назвал подавлением свободы слова санкции Киева против российских СМИ
13:25
Происшествия
МЧС: электроснабжение домов в Краснодарском крае полностью восстановлено
13:24
Видео
ФСБ задержала украинского шпиона. События дня
13:24
Политика
Талибы взяли Афганистан под контроль благодаря современным технологиям
13:23
Политика
Песков: Россия не намерена вмешиваться в афганский конфликт
Все новости

Сотрудники МЧС спасли двух котят из огня в Симферополе
Общество
Сотрудники МЧС спасли двух котят из огня в Симферополе
pixabay.com  /  congerdesign

Симферополь, 23 августа. Спасатели вытащили двух котят из горящей квартиры. Одного котенка пришлось откачивать, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

Животных пожарные обнаружили случайно при тушении возгорания в квартире многоэтажного дома в Симферополе. Испуганные и пытавшиеся спастись от пламени малыши забились в угол комнаты. Котят вытащил из огня начальник караула шестой пожарно-спасательной части.

Одного из зверят пришлось откачивать. Сотрудник МЧС подал малышу кислород и начал свободной рукой растирать ему шею и грудную клетку. В итоге трехцветный котенок пришел в себя. Они были отпоены водой и переданы хозяевам.

Накануне в Башкирии спасатель вытащил из воды мальчика, который не подавал признаков жизни. Сотрудник МЧС реанимировал пострадавшего семь минут до приезда скорой помощи.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сотрудники МЧС спасли двух котят из огня в Симферополе
пожар мчс спасение котята хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru