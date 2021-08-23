Джазмены из США поделились впечатлениями от выступления в российском Крыму

На джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, который в выходные проходил в Коктебеле, прибыло много зарубежных гостей. В том числе музыканты из International Jazz Ensemble Якова Окуня, которые прилетели в Крым из Нью-Йорка. В ходе прошедшей пресс-конференции джазмены рассказали корреспондентам ФАН свои впечатления о жителях Крыма.

На мероприятии присутствовали двое музыкантов — Марк Уитфилд и Крейг Хэнди. Они охотно поделились своим мнением с журналистами. По словам Уитфилда, они с коллегами прекрасно знали перед поездкой, что с Крымом связано множество разногласий, но, приехав на место, убедились, что все прекрасно, а остальное для них не имеет значения.

«Я считаю, что никакой разницы между слушателями музыки здесь [в Крыму] и там [в США] нет. Да, кто-то, наверное, лучше знает историю какого-то направления музыки, кто-то лучше подготовлен. Но все равно, когда мы воспринимаем искусство, мы воспринимаем его душой. Будь то музыка, будь то живопись или другие виды искусства — это универсальный язык. Поэтому в этом плане, я считаю, что никакой разницы нет», — отметил Крейг Хэнди.

В свою очередь Марк Уитфилд обратил внимание на определенное сходство крымской и российской аудитории с теми слушателями, что у них в Нью-Йорке.

«Я, с одной стороны, полностью согласен с тем, что сказал Крейг. С другой стороны, хотел бы немного по-другому повернуть вопрос: да, действительно, люди везде одинаковые. Но живут-то они по-разному, в разной культурной среде, у них разные традиции. И это не может не влиять на то, как люди воспринимают музыку. И воспринимать они ее могут, в целом, как искусство, но со своими особенностями, по-разному. Я это хорошо знаю, потому что даже внутри США есть разница между тем, как воспринимается музыка на Восточном побережье, откуда мы приехали, и в других регионах — музыка может восприниматься по-другому. И я считаю, что здесь (в Крыму. — Прим. ФАН.) ситуация примерно такая же, как в Нью-Йорке: здесь людям нужна честная музыка, нужны чувства, иначе просто потеряешь их интерес», — добавил Марк Уитфилд.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

В целом, отвечая на вопросы журналистов, музыканты неоднократно говорили, что политика и прочие вопросы вне музыки их не беспокоят. И они не опасаются каких-либо трудностей, связанных с этими вопросами, потому что музыка — это искусство. А чтобы уничтожить искусство, придется, наверное, уничтожить всех людей на Земле, отметили гости фестиваля.

Напомним, ранее ФАН сообщал о начале одного их самых популярных джазовых фестивалей в России — Koktebel Jazz Party. Мероприятие традиционно стартовало в Коктебеле, несмотря на строгие ограничения Роспотребнадзора.