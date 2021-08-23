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Политолог Юхин назвал одну из целей проведения «Крымской платформы» на Украине
Политика
Политолог Юхин назвал одну из целей проведения «Крымской платформы» на Украине
ПолитРоссия  / 

Сегодня в Киеве проходит так называемый саммит «Крымская платформа». По заявлению МИД Украины, участие в мероприятии принимают порядка 45 стран, в частности, все члены Европейского союза, а также США, Канада, Япония и другие.

Политолог, эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Сергей Юхин заявил, что так называемый саммит «Крымская платформа» не подразумевает никакой позитивной повестки, его задача — информационная атака на Россию и российский Крым, передает ФАН.

По его словам, украинские марионеточные власти отрабатывают заказ коллективного Запада, и, конечно же, не случайно саммит начался за месяц до выборов в Государственную думу Российской Федерации.

«Одна из целей «Крымской платформы» — подорвать доверие крымчан и севастопольцев к избирательной системе России. Во время саммита польются реки фейков и негатива, которые будут распространяться через социальные сети, СМИ-иноагентов и «спящих» агентов СБУ», — заявил Юхин Telegram-каналу «НОМ в Севастополе».

Вместе с тем эксперт добавил, что «Крымской платформе» и другим подобным антироссийским шабашам не удастся повлиять на мнение крымчан и севастопольцев и тем более заставить их отказаться от исторического выбора 2014 года.

Напомним, ранее публицист Кеворкян объяснил ФАН, почему не стоит недооценивать «Крымскую платформу». Он объясняет это тем, что в конце саммита, возможно, будет принята некая декларация по Крыму, подписи в которой поставят больше 40 государств, и к данному факту пренебрежительно относиться нельзя.

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