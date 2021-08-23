Россиянка назвала плюсы и минусы отдыха в Крыму в бархатный сезон

Симферополь, 23 августа. Некоторые туристы предпочитают отдыхать на море в бархатный сезон. Отпуск в этот период считается более выгодным с экономической точки зрения.

Бархатный сезон традиционно наступает на курортах Крыма с окончанием лета. Автор блога «Жизнь и Крым» на платформе «Яндекс.Дзен» рассказала, выгодно ли отдыхать в этот период на полуострове и какие возможности открываются перед туристами.

Как утверждает россиянка, в бархатный сезон выгоднее приобретать билеты на самолет. Так, средняя стоимость билета составляет примерно шесть тысяч рублей при условии вылета в начале сентября и возвращении в конце месяца. Кроме того, по прибытии в Республику Крым у туристов больше шансов насладиться отдыхом на пляже в тишине: в бархатный сезон количество отдыхающих на пляжах сокращается.

Бархатный сезон также предоставляет возможность путешествовать на машине без пробок. Это связано с тем, что дороги разгружаются из-за уменьшения турпотока. Меньше людей наблюдается и в музеях, магазинах, а также в общественном транспорте.

Наконец, бархатный сезон отличается более благоприятными погодными условиями. В сентябре температура воздуха в Крыму опускается примерно до +25 градусов, а вечером в регионе устанавливается приятная прохлада.

«Днем еще тепло, а вечером свежо!» — комментирует блогер.

Однако в некоторых случаях погодные условия могут помешать качественному отдыху. Так, в сентябре могут выпадать дожди. Также падает и температура воды в море, что для кого-то может создавать дискомфорт.

Как сообщалось ранее, россияне выбрали самые популярные туристические направления. Первое место в рейтинге заняли курорты Краснодарского края. Лидером среди иностранных направлений стала Республика Абхазия.