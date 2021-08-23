Полигон строительных отходов вместо стоянки техники вырос у домов под Симферополем

Конфликт в жилом массиве Каменка Симферополя между местными жителями и строительным управлением АО «ВАД» продолжается с привлечением сотрудников минэкологии, полиции, Росприроднадзора и управления Следственного комитета по Республике Крым. Подробнее о ситуации узнал ФАН.

Жители начали проявлять интерес к происходящему около недели назад, когда недалеко от их домов в поле сняли слой грунта на довольно большой территории. Впоследствии выяснилось, что расчищается площадка компанией «ВАД» под размещение строительных материалов и временное хранение техники по разрешению администрации Симферополя. Однако местные жители сообщают о складировании там строительных отходов. Напомним, компания «ВАД» является генеральным подрядчиком по строительству и ремонту автомобильных дорог в Крыму.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Артемина

Информацию о временном предоставлении в пользование земельного участка подтвердил ФАН пресс-секретарь администрации Симферополя Андрей Черниченко.

«Администрация предоставила в пользование компании «ВАД» участок для размещения техники, временных конструкций и строительных материалов до 31 декабря текущего года. Компания «ВАД», по мнению жителей, складирует не стройматериалы, а строительный мусор. В рамках выданного разрешения строительный мусор там размещать нельзя. Если в результате проверки подтвердится нарушение условий разрешения, то будут приняты соответствующими ведомствами адекватные меры, вплоть до уголовной ответственности, если степень нарушения попадет под соответствующую статью», — заверил представитель администрации.

В то же время, по сообщениям местных жителей, представителей административно-технического контроля и других должностных лиц администрации на месте событий не было. Александр Краса, проживающий в Каменке, рассказал ФАН подробности происходящего.

«Я звонил в ЕДДС 18 августа и написал обращение в общественную палату Крыма с просьбой осуществления контроля за использованием муниципального имущества. Кроме того, по факту грубых нарушений природоохранного законодательства мною были написаны обращения в министерство экологии и Росприроднадзор. Опасные отходы [3-го и 4-го классов опасности] начали свозить на поле сразу после снятия дерна», — сообщил Александр.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Артемина

При этом, по его словам, 19 августа на место событий прибыл инспектор минэкологии. Он же вызвал полицию, когда представители «ВАД» воспрепятствовали работе должностного лица. Сотрудники компании вели себя вызывающе, грубили, однако после приезда полиции риторика общения немного изменилась.

Также он рассказал, что велась фото- и видеосъемка происходящего, некоторые материалы преданы гласности в соцсетях. Жители неоднократно подчеркивали, что в данной местности произрастают растения, внесенные в Красную книгу, частыми гостями названы и краснокнижные белоголовые сипы, а фазаны проживают здесь постоянно. Такая деятельность пугает птиц и лишает их привычного ареала обитания, чем наносится вред экосистеме.

В пресс-службе министерства экологии Крыма ФАН подтвердили факт выезда на место событий инспектора и фиксации нарушений.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Артемина

Не удалось оперативно получить каких-либо разъяснений в строительной компании «ВАД», но редакция направляет информационный запрос на имя руководителя. Мы сообщим читателям о позиции компании после получения официальных комментариев.

Руководитель службы административно-технического контроля администрации Симферополя Тарон Мовсесян сообщил ФАН, что каких-либо распоряжений и жалоб по участку в Каменке в службу не поступало.

Депутат горсовета Симферополя Мустафа Шерет, также проживающий в Каменке, заверил ФАН, что к нему как депутату обращений от жителей по этому инциденту не поступало, но он намерен прояснить ситуацию и проконтролировать освобождение территории от строительных отходов.

Депутат госсовета, председатель комитета государственного совета Республики Крым по экологии и природным ресурсам Георгий Шаповалов в интервью ФАН подчеркнул, что обязательно проконтролирует ход решения проблемной ситуации в Каменке.

«Хотя официально ко мне жители не обращались, но я обязательно выясню все подробности. Намерен в понедельник посетить министерство экологии и выяснить все обстоятельства, а также проконтролировать соблюдение законодательства в данном вопросе», — заверил депутат.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Артемина

Пока официальные лица сдержанно комментируют происходящее, Александр Краса сообщил ФАН, что подал 19 августа 2021 года заявление в управление Следственного комитета по Республике Крым по признакам ст. 247 ч. 2 УК РФ. Данной статьей предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил обращения с отходами, повлекшими за собой загрязнение, отравление или заражение окружающей среды, причинение вреда здоровью человека либо массовую гибель животных. В зависимости от тяжести последствий предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 8 лет. ФАН будет следить за ситуацией и информировать читателей.

Ранее эксперты рассказали ФАН, как решить проблемы со свалками и мусорными полигонами в Крыму, которые загрязняют города полуострова.